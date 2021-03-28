Иностранец из России пытался ввезти в Украину крупную партию наркотиков. Однако, благодаря кинологу и его псу Альфе, протащить через границу наркотики не удалось.

Мужчина вез героин, концентрат маковой соломы, кодеин и морфин. Часть из этих наркотиков – почти 4 килограмма – будут использоваться в подготовке служебных собак.

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Почему наркотики передадут пограничникам

В ГПСУ отмечают: инспекторы-кинологи со служебными собаками крайне важны в борьбе с наркотрафиком. Поэтому при вынесении приговора суд постановил передать часть обнаруженных наркотиков пограничникам. Они станут учебным материалом при тренировке собак.



Собаки будут учиться выявлять наркотики / Фото ГПСУ

Как мужчина хотел перевезти наркотики