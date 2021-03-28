Пограничники получат почти 4 килограмма наркотиков для тренировки собак
Иностранец из России пытался ввезти в Украину крупную партию наркотиков. Однако, благодаря кинологу и его псу Альфе, протащить через границу наркотики не удалось.
Источник:ГПСУ
Мужчина вез героин, концентрат маковой соломы, кодеин и морфин. Часть из этих наркотиков – почти 4 килограмма – будут использоваться в подготовке служебных собак.
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Почему наркотики передадут пограничникам
В ГПСУ отмечают: инспекторы-кинологи со служебными собаками крайне важны в борьбе с наркотрафиком. Поэтому при вынесении приговора суд постановил передать часть обнаруженных наркотиков пограничникам. Они станут учебным материалом при тренировке собак.
Собаки будут учиться выявлять наркотики / Фото ГПСУ
Как мужчина хотел перевезти наркотики
- Произошло это еще в мае 2018 года в пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине.
- На авто, которым управлял 22-летний гражданин Литвы, среагировал служебный пограничный пес Альфа.
- Мужчина ехал из России в Украину. Он прятал в автомобиле BMW Х5 26 килограммов порошкообразного вещества.
- После судебной тяжбы, которая длилась почти три года, доказана полная причастность мужчины к преступлению.
- Гражданина Литвы наказали реальным сроком: он получил 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также автомобиля BMW X5.
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