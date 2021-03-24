Сигареты вместо салфеток: пограничники обнаружили контрабанду на 20 миллионов гривен
В порту Черноморска одесские пограничники заблокировали масштабную сделку. Они обнаружили в контейнере, где якобы были салфетки, более 500 ящиков сигарет.
Источник:ГНСУ
Госпогранслужба заблаговременно имела оперативную информацию. Ведутся окончательные подсчеты стоимости нелегальных товаров.
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Детали обнаружения контрабанды
Работникам Одесского отряда удалось 24 марта обнаружить контрабанду совместно с:
- таможенниками;
- представителями Государственной фискальной службы;
- работниками Государственной регуляторной службы;
- Службой безопасности Украины.
В морской порт Черноморска прибыл контейнер. Отмечалось, что груз в нем – салфетки. Однако на самом деле правоохранители обнаружили 544 ящика табачных изделий иностранного производства.
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670 тысяч пачек сигарет контрабандисты якобы планировали доставить в Мариуполь. По предварительной оценке соответствующих органов, приблизительная стоимость изъятой контрабанды составляет 20 миллионов гривен.
Пограничникам удалось оборвать сделку дельцов / Фото ГНСУ
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