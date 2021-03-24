В порту Черноморска одесские пограничники заблокировали масштабную сделку. Они обнаружили в контейнере, где якобы были салфетки, более 500 ящиков сигарет.

Госпогранслужба заблаговременно имела оперативную информацию. Ведутся окончательные подсчеты стоимости нелегальных товаров.

Актуально Контрабанда на 3 миллиона: в Одессе изъяли тысячи пачек сигарет из Арабских Эмиратов – видео

Детали обнаружения контрабанды

Работникам Одесского отряда удалось 24 марта обнаружить контрабанду совместно с:

таможенниками;

представителями Государственной фискальной службы;

работниками Государственной регуляторной службы;

Службой безопасности Украины.

В морской порт Черноморска прибыл контейнер. Отмечалось, что груз в нем – салфетки. Однако на самом деле правоохранители обнаружили 544 ящика табачных изделий иностранного производства.

Госпогранслужба обнаружила масштабную партию контрабанды: видео

670 тысяч пачек сигарет контрабандисты якобы планировали доставить в Мариуполь. По предварительной оценке соответствующих органов, приблизительная стоимость изъятой контрабанды составляет 20 миллионов гривен.

Пограничникам удалось оборвать сделку дельцов / Фото ГНСУ

Сигаретная контрабанда: последние новости