В Донецкой области в 3 дома в частном секторе возле Краматорска попали пули. Это произошло случайно во время учебных стрельб пограничников, которые проводили на полигоне неподалеку.

Источник: Суспільне

Государственная пограничная служба уже извинилась перед жителями домов, в которые попали пули. А также пообещала взять на себя расходы на ремонт.

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Что известно об обстреле жилых домов в Краматорске

По словам городского головы Краматорска Александра Гончаренко, пули попали в 3 дома в частном секторе в Ясногорке Краматорского района.

В штабе Операции Объединенных сил объяснили, что это произошло случайно во время практических стрельб пограничников на полигоне, расположенном неподалеку.

В ГП СУ назначили служебное расследование инцидента, и вместе с тем пообещали "урегулирование ситуации с жителями домов".

Они мгновенно отреагировали, приехали, успокоили местных жителей, и сегодня до конца дня пообещали предоставить письменное подтверждение, что весь ущерб будет компенсирован за счет воинской части,

– заверил Гончаренко.

Однако не менее 2 жителей Ясногорки обратились в полицию. Их беспокоит, что пули в дома попали с полигона, который удален минимум на 3 километра от поселка.

Фото и видео с места инцидента также опубликовали в сообществе "Краматорск 24".



Пуля, которая разбила окно в доме у Краматорска / Фото "Краматорск 24"



Разбитое от попадания пули окно / Фото "Краматорск 24"