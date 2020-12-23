Голливудская погоня в Киеве: водитель стрелял в полицию и протаранил патрульное авто
В Киеве ночью 23 декабря полицейские оформляли ДТП и остановили другой автомобиль, чтобы его водитель был понятым. Простая ситуация обернулась погоней, стрельбой, тараном и ранением в голову.
Примерно в 00:20 ночью 23 декабря в Киеве произошло чрезвычайное происшествие со стрельбой. Об этом рассказали в телеграм-канале "Киев Оперативный".
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Погоня и стрельба в Киеве 23 декабря: что известно
- В Киеве на Оболони патрульные остановили пьяного водителя, начали оформлять правонарушение.
- Для этого нужен был понятой, поэтому полицейские попытались остановить и привлечь к процессу водителя Hyundai.
- Однако свое несогласие быть понятым водитель выразил в форме побега, при этом нарушая правила дорожного движения.
- Полиция немедленно начала преследовать Hyundai, но тот не реагировал на законные требования остановиться.
- На проспекте Гонгадзе в районе Виноградарь беглец въехал в Opel.
- А заблокировать его – патрульными автомобилями – удалось только на перекрестке с проспектом Правды.
- Однако блокировка водителя-беглеца не остановила, и он пошел на таран патрульного авто Toyota.
- Тогда стражи порядка применили табельное оружие, начали стрелять в автомобиль нарушителя.
- Водитель решил ответить тем же – достал пистолет и попытался отстреливаться.
- В итоге ему удалось осуществить только один выстрел – полиция схватила нарушителя.
Заметим, водителя Hyundai пришлось срочно доставить в больницу – у него обнаружили ранение головы.
Голливудская погоня в Киеве 23 декабря: фото "Киев Оперативный"
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