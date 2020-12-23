В Киеве ночью 23 декабря полицейские оформляли ДТП и остановили другой автомобиль, чтобы его водитель был понятым. Простая ситуация обернулась погоней, стрельбой, тараном и ранением в голову.

Примерно в 00:20 ночью 23 декабря в Киеве произошло чрезвычайное происшествие со стрельбой. Об этом рассказали в телеграм-канале "Киев Оперативный".

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Погоня и стрельба в Киеве 23 декабря: что известно

В Киеве на Оболони патрульные остановили пьяного водителя , начали оформлять правонарушение.

Для этого нужен был понятой, поэтому полицейские попытались остановить и привлечь к процессу водителя Hyundai.

Однако свое несогласие быть понятым водитель выразил в форме побега , при этом нарушая правила дорожного движения.

Полиция немедленно начала преследовать Hyundai, но тот не реагировал на законные требования остановиться.

На проспекте Гонгадзе в районе Виноградарь беглец въехал в Opel.

А заблокировать его – патрульными автомобилями – удалось только на перекрестке с проспектом Правды.

Однако блокировка водителя-беглеца не остановила, и он пошел на таран патрульного авто Toyota.

Тогда стражи порядка применили табельное оружие, начали стрелять в автомобиль нарушителя.

Водитель решил ответить тем же – достал пистолет и попытался отстреливаться.

В итоге ему удалось осуществить только один выстрел – полиция схватила нарушителя.

Заметим, водителя Hyundai пришлось срочно доставить в больницу – у него обнаружили ранение головы.

Голливудская погоня в Киеве 23 декабря: фото "Киев Оперативный"

Почему водитель Hyundai убегал от полиции? Скорее всего, причина в том, что за несколько часов до инцидента он попал в ДТП, откуда также убежал.

Стрельба в Киеве: видео с места событий