Сильные морозы и ветер: на выходные в Украину идет непогода
Синоптики прогнозируют в Украине значительное ухудшение погоды 7 – 8 февраля. Людей предупреждают о гололедице и сильном ветре.
Источник:ГСЧС
Ухудшение погодных условий связано с новым циклоном, который надвигается с запада.
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Какой будет погода в воскресенье, 7 февраля
Синоптики прогнозируют значительный снег во Львовской и Ивано-Франковской областях, а на Закарпатье он будет падать с дождем.
Днем будет гололед, на дорогах – гололедица. Порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду, что означает I уровень опасности – желтый.
Ситуация 8 февраля
Где будет падать снег:
- в Житомирской области,
- Киевской,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской.
- Ровенской,
- Волынской,
- Львовской,
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Порывы ветра в этих областях составят 15 – 20 метров в секунду. Синоптики предупреждают о метелях и снежных заносах. Прирост снега будет на уровне 20 – 30 сантиметров, а в Ровненской, Волынской и Львовской областях снега будет еще больше – 30 – 40 сантиметров.
Кроме того, на Закарпатье, Прикарпатье, Кировоградской и Днепропетровской тоже будет падать снег, однако он будет переходить в дождь. Ожидается налипание мокрого снега и гололедица.
В ГСЧС предупредили, что такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения, а также к осложнению ситуации на участках дорог в Ровенской, Волынской и Львовской областях.
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