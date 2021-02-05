Синоптики прогнозируют в Украине значительное ухудшение погоды 7 – 8 февраля. Людей предупреждают о гололедице и сильном ветре.

Ухудшение погодных условий связано с новым циклоном, который надвигается с запада.

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Какой будет погода в воскресенье, 7 февраля

Синоптики прогнозируют значительный снег во Львовской и Ивано-Франковской областях, а на Закарпатье он будет падать с дождем.

Днем будет гололед, на дорогах – гололедица. Порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду, что означает I уровень опасности – желтый.

Ситуация 8 февраля

Где будет падать снег:

в Житомирской области,

Киевской,

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской.

Ровенской,

Волынской,

Львовской,

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Порывы ветра в этих областях составят 15 – 20 метров в секунду. Синоптики предупреждают о метелях и снежных заносах. Прирост снега будет на уровне 20 – 30 сантиметров, а в Ровненской, Волынской и Львовской областях снега будет еще больше – 30 – 40 сантиметров.

Кроме того, на Закарпатье, Прикарпатье, Кировоградской и Днепропетровской тоже будет падать снег, однако он будет переходить в дождь. Ожидается налипание мокрого снега и гололедица.

Обратите внимание! Непогода не коснется Одесской и Николаевской областей, а также Крыма.

В ГСЧС предупредили, что такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения, а также к осложнению ситуации на участках дорог в Ровенской, Волынской и Львовской областях.