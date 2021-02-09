Спасатели предупредили, что в течение 11 – 12 февраля погода в Украине ухудшится еще сильнее. В частности, прогнозируют обильный снег, метели, сильный ветер и гололед. Кроме того, 13 – 14 февраля следует ожидать морозов.

Так, 11 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях будет снег, в частности, мокрый. Местами – гололедица, а порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – желтый.

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В районе Карпат прогнозируют оранжевый уровень опасности, ведь обещают сильный дождь и мокрый снег.

Что прогнозируют 12 февраля

Ухудшение погоды прогнозируют в центральных, северных, Одесской и Николаевской областях. Эти регионы накроют снежные заносы и метели.

В центральных, восточных и юго-восточных областях местами будет налипание мокрого снега и гололед.

Преимущественно на дорогах – гололедица. Порывы ветра не будут ослабевать.

Прирост снега в западных, северных областях составит 10 – 20 сантиметров, в южных, центральных – 10 – 15 сантиметров, а на Востоке – 5 – 7 сантиметров.

Кроме того, в течение 13 – 14 февраля предупреждают о значительном снижении температуры. Например, ночью столбики термометров будут опускаться до -9...-16 градусов, в Черниговской и Сумской областях – до -20, днем – до -7...-13.

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