Погода в Украине ухудшится еще больше: в каких регионах
Спасатели предупредили, что в течение 11 – 12 февраля погода в Украине ухудшится еще сильнее. В частности, прогнозируют обильный снег, метели, сильный ветер и гололед. Кроме того, 13 – 14 февраля следует ожидать морозов.
Источник:ГСЧС
Так, 11 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях будет снег, в частности, мокрый. Местами – гололедица, а порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – желтый.
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В районе Карпат прогнозируют оранжевый уровень опасности, ведь обещают сильный дождь и мокрый снег.
Что прогнозируют 12 февраля
- Ухудшение погоды прогнозируют в центральных, северных, Одесской и Николаевской областях. Эти регионы накроют снежные заносы и метели.
- В центральных, восточных и юго-восточных областях местами будет налипание мокрого снега и гололед.
- Преимущественно на дорогах – гололедица. Порывы ветра не будут ослабевать.
- Прирост снега в западных, северных областях составит 10 – 20 сантиметров, в южных, центральных – 10 – 15 сантиметров, а на Востоке – 5 – 7 сантиметров.
Кроме того, в течение 13 – 14 февраля предупреждают о значительном снижении температуры. Например, ночью столбики термометров будут опускаться до -9...-16 градусов, в Черниговской и Сумской областях – до -20, днем – до -7...-13.
Непогода в Украине: последние новости
- Погода в Украине ухудшилась с 7 февраля. Большинство регионов засыпало снегом. На Западе и в Киеве снежный покров достигал 30 сантиметров.
- Движение на дорогах было значительно затруднено, спасатели отбуксировали 349 машин.
- Из-за сильного ветра и осадков обесточило 273 населенных пункта.
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