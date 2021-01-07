Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине на Рождество, 7 января. В областях усилятся осадки, которые могут привести к гололеду и спровоцировать опасность на автодорогах.

Что говорят синоптики

Об опасности на дорогах предупреждают спасатели ГСЧС.

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Погода на 7 января

По данным синоптиков, 7 января в юго-западной части Украины будут идти дожди, местами с мокрым снегом. Значительные осадки будут местами в центре страны.

В то же время температура воздуха в целом по Украине ожидается плюсовая, однако с порывами ветра 7 – 12 метров в секунду.

Каким будет 8 января

В пятницу, 8 января, в северных, восточных, а также в центральных регионах будет дождливо. Кое-где возможен мокрый снег. В ГСЧС предупредили об опасности гололеда и налипания мокрого снега на дорогах. На остальной территории без осадков.

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Где будет падать снег 9 января

В третий день праздников будет снежить в Житомире, Ровно и Киеве. Дождь со снегом будет падать на востоке и в Херсоне.

Холоднее всего будет в западных областях. Там синоптики прогнозируют мороз и солнце. В частности, ночью столбик термометра опустится до -2...-4 градусов. Днем будет немного теплее – -1...+2 градусов.