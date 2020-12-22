На Новый год погода в Украине будет довольно теплой – столбик термометра не опустится ниже нуля. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных дождях и мокром снеге.

О погоде в крупнейших городах Украины на Новый год сообщил Gismeteo.

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Какой будет погода в городах

►Киев

В столице Украины на Новый год 31 декабря – 1 января температура воздуха составит +1... 0 градусов. Небо на весь день затянется облаками, будет падать мокрый снег.

►Львов

Во Львове на праздник будет тепло. Воздух прогреется до +8... +6 градусов. Впрочем, синоптики прогнозируют на весь день дождь.

►Одесса

В Одессе также будет падать дождь, но солнце иногда будет проявляться из-за туч. Столбик термометра прогреется до +5... +4 градусов.

►Днепр

В Днепре на Новый год будет холоднее +3... 0 градусов. Осадков не прогнозируют никаких, на небе будет переменная облачность.

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О погоде на праздник 24 каналу также рассказал синоптик Леонид Горбань. По его словам, 27 – 29 декабря, пройдет снег. Правда, покров снега будет тонкий и долго лежать не будет.

Перед Новым годом синоптики предупреждают о сильных дождях. Да, 30 декабря может выпасть до 2 – 4 миллиметров осадков.

Прогнозируют ли морозы

Перед праздником средняя дневная температура составит +2... +4 градусов. Зато 1 января прогнозируют небольшие ночные морозы, однако днем ​​столбики термометров снова поднимутся выше нуля.

Вероятно, оттепель продлится до Рождества, хотя снег в начале января тоже будет.