Дождь, гололедица или снегопад: чего ждать украинцам в конце января
В Украине ухудшились погодные условия. В частности, непогода бушует в Одесской области – там объявили красный уровень опасности. Синоптики заверили, что ждать улучшения и спокойствия еще не стоит, погода будет переменчивой по всей Украине.
Источник: 24 канал
Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида отметил, что погода по всей Украине будет очень переменчивой. Время от времени через территорию Украины – сначала с Запада, потом с Юга – будут перемещаться небольшие циклонические образования, из-за которых будет падать снег.
К теме Непогода не отступает: впервые за 2 года объявили красный уровень опасности
Таким образом снежный покров, который образовался в Украине, будет сохраняться минимум неделю – до 4 февраля.
Температурный режим не будет сильно меняться, но все же колебания будут. Ночью мороз может достигать -3 градусов, а днем температура будет на нулевой отметке. Также будет небольшая плюсовая температура в отдельные дни,
– отметил Кульбида.
Ожидать ли гололедицу
Кульбида заверил, что гололедицы не будет ни в одном реагионе Украины.
"Это совсем другой характер атмосферных процессов. В декабре подстилающая поверхность очень сильно промерзла, поэтому в результате осадков образовывалась гололедица. Сейчас подстилающая поверхность не промерзла, ее температура плюсовая, поэтому гололедицы не будет", – сказал он.
Где будет падать дождь
Дождь будет падать только в таких областях:
- Херсонская;
- Запорожская;
- Донецкая.
Однако, как заверил Кульбида, осадки будут небольшие.
Ситуация в Одессе
Николай Кульбида заверил, что в Одессе в течение 28 января ситуация улучшится. Новых опасных явлений не будет.
Интересно Молнии без грома: необычное природное явление зафиксировали в Одессе – впечатляющее видео
Несмотря на это, ликвидация того, что уже случилось – это насущная проблема местной власти.
Погода в Киеве
По словам Кульбиды, киевлянам следует ожидать характер погоды, которая есть сейчас.
"Утром будет небольшой минус, днем температура будет близкой к 0, или +1 градуса. Относительно осадков – они с интервалом в 12 часов будут выпадать, но их количество ничем не угрожает. Преимущественно это будет снег", – подытожил директор гидрометцентра.
Какой будет погода в ближайшее время: смотрите видео
Поделиться новостью