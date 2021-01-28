В Украине ухудшились погодные условия. В частности, непогода бушует в Одесской области – там объявили красный уровень опасности. Синоптики заверили, что ждать улучшения и спокойствия еще не стоит, погода будет переменчивой по всей Украине.

Источник: 24 канал

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида отметил, что погода по всей Украине будет очень переменчивой. Время от времени через территорию Украины – сначала с Запада, потом с Юга – будут перемещаться небольшие циклонические образования, из-за которых будет падать снег.

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Таким образом снежный покров, который образовался в Украине, будет сохраняться минимум неделю – до 4 февраля.

Температурный режим не будет сильно меняться, но все же колебания будут. Ночью мороз может достигать -3 градусов, а днем температура будет на нулевой отметке. Также будет небольшая плюсовая температура в отдельные дни,

– отметил Кульбида.

Ожидать ли гололедицу

Кульбида заверил, что гололедицы не будет ни в одном реагионе Украины.

"Это совсем другой характер атмосферных процессов. В декабре подстилающая поверхность очень сильно промерзла, поэтому в результате осадков образовывалась гололедица. Сейчас подстилающая поверхность не промерзла, ее температура плюсовая, поэтому гололедицы не будет", – сказал он.

Где будет падать дождь

Дождь будет падать только в таких областях:

Херсонская;

Запорожская;

Донецкая.

Однако, как заверил Кульбида, осадки будут небольшие.

Ситуация в Одессе

Николай Кульбида заверил, что в Одессе в течение 28 января ситуация улучшится. Новых опасных явлений не будет.

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Несмотря на это, ликвидация того, что уже случилось – это насущная проблема местной власти.

Справка. В Одесской области люди оказались в ловушке непогоды. Там за сутки 27 января спасателям пришлось 47 раз приезжать на вызовы. Почти 300 авто застревали из-за снегопада. Подробнее – читайте по ссылке.

Погода в Киеве

По словам Кульбиды, киевлянам следует ожидать характер погоды, которая есть сейчас.

"Утром будет небольшой минус, днем температура будет близкой к 0, или +1 градуса. Относительно осадков – они с интервалом в 12 часов будут выпадать, но их количество ничем не угрожает. Преимущественно это будет снег", – подытожил директор гидрометцентра.

Какой будет погода в ближайшее время: смотрите видео