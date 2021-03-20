Погодные условия в Карпатах остаются неблагоприятными. Синоптики и спасатели предупредили об опасности схода лавин в ближайшие дни.

Снеголавинная опасность в Карпатах будет в течение 20 и 21 марта. В отдельных регионах спасатели объявили третий уровень опасности.

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Где существует опасность схода лавин

В среднегорье Львовской области.

В высокогорье Закарпатской области.

На Прикарпатье.

Заметим, что снеголавинная опасность в Карпатах сохраняется уже не первый день. К примеру, 17 марта спасатели объявили желтый уровень опасности. А 18 марта снегопады и метели усилились, поэтому в ГСЧС объявили четвертый уровень опасности.



Как спастись во время схода лавин / Инфографика 24 канала

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