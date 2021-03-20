Погода в Карпатах ухудшилась: где существует опасность схода лавин
Погодные условия в Карпатах остаются неблагоприятными. Синоптики и спасатели предупредили об опасности схода лавин в ближайшие дни.
Источник:ГСЧС
Снеголавинная опасность в Карпатах будет в течение 20 и 21 марта. В отдельных регионах спасатели объявили третий уровень опасности.
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Где существует опасность схода лавин
- В среднегорье Львовской области.
- В высокогорье Закарпатской области.
- На Прикарпатье.
Заметим, что снеголавинная опасность в Карпатах сохраняется уже не первый день. К примеру, 17 марта спасатели объявили желтый уровень опасности. А 18 марта снегопады и метели усилились, поэтому в ГСЧС объявили четвертый уровень опасности.
Как спастись во время схода лавин / Инфографика 24 канала
Какой будет погода в Украине
- По прогнозам синоптиков, 20 марта Украину укроют дожди. Днем температура воздуха в регионах будет в пределах +3...+8 тепла.
- В целом в ближайшие дни в Украине будет прохладно. Ожидается мокрый снег, ветер и низкая температура воздуха.
- Прогнозируют, что погода в Украине начнет меняться в сторону потепления в конце марта.
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