С 31 декабря до 1 января в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий. Территорию накроют дождь с мокрым снегом, сильный ветер и метели.

Поэтому синоптики советуют туристам воздержаться от походов в горы и на высокогорье Карпат. Соответствующее сообщение опубликовали на фейсбук-странице снеголавинная ситуация в украинских Карпатах.

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Чего ожидать 31 декабря – 1 января в Карпатах

сильный ветер (порывы до 10 метров в секунду, на высокогорье – до 17 метров в секунду);

значительные дожди и мокрый снег;

снег, местами метели.

Температура воздуха в течение этих дней будет держаться отметки около и несколько ниже 0 градусов Цельсия, на высокогорье – до -5 градусов.

Синоптики также прогнозируют прирост снежного покрова высотой: