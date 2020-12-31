Какой будет погода в Карпатах на Новый год: прогноз синоптиков
С 31 декабря до 1 января в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий. Территорию накроют дождь с мокрым снегом, сильный ветер и метели.
Поэтому синоптики советуют туристам воздержаться от походов в горы и на высокогорье Карпат. Соответствующее сообщение опубликовали на фейсбук-странице снеголавинная ситуация в украинских Карпатах.
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Чего ожидать 31 декабря – 1 января в Карпатах
- сильный ветер (порывы до 10 метров в секунду, на высокогорье – до 17 метров в секунду);
- значительные дожди и мокрый снег;
- снег, местами метели.
Температура воздуха в течение этих дней будет держаться отметки около и несколько ниже 0 градусов Цельсия, на высокогорье – до -5 градусов.
Синоптики также прогнозируют прирост снежного покрова высотой:
- на среднегорье – до 15 сантиметров;
- на высокогорье – до 25 сантиметров.
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