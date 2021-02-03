Все в снегу, видимости почти нет: какая погода в Карпатах – фото
Несмотря на потепление по всей Украине, в Карпатах 3 февраля продолжается настоящая зима. На горе Поп Иван Черногорский много снега и плохая видимость.
Источник: фейсбук Черногорского горного поисково-спасательный поста
В Карпатах 3 февраля сохраняется зимняя погода – со снегом, морозом и сильными ветрами.
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Какова ситуация с погодой в горах
По состоянию 08:30 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -5 градусов, облачно,
– говорится в сообщении.
Видимости на горе почти нет – она достигает 30 метров. Кроме того, там дует юго-западный штормовой ветер, который разгоняется до 19 метров в секунду.
Такова видимость на горе Поп Иван 3 февраля / Фейсбук Черногорского горного поисково-спасательного поста
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля
- В Укргидрометцентре прогнозируют потепление во всех областях. Наивысшей отметки столбики термометров достигнут на Херсонщине, Запорожье, Донбассе и Крыму – +7...+10 градусов. Средняя температура составит +5...+7 градусов.
- В большинстве областей будет без осадков, дождь и мокрый снег ожидают в западных и северных областях.
- Ветер будет дуть юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.
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