Несмотря на потепление по всей Украине, в Карпатах 3 февраля продолжается настоящая зима. На горе Поп Иван Черногорский много снега и плохая видимость.

Источник: фейсбук Черногорского горного поисково-спасательный поста

В Карпатах 3 февраля сохраняется зимняя погода – со снегом, морозом и сильными ветрами.

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Какова ситуация с погодой в горах

По состоянию 08:30 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -5 градусов, облачно,

– говорится в сообщении.

Видимости на горе почти нет – она достигает 30 метров. Кроме того, там дует юго-западный штормовой ветер, который разгоняется до 19 метров в секунду.



Такова видимость на горе Поп Иван 3 февраля / Фейсбук Черногорского горного поисково-спасательного поста

Важно! 4 февраля, в связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет значительная снеголавинная опасность.

Прогноз погоды в Украине на 3 февраля