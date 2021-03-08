Прогноз погоды на 9 марта: морозы все еще не покидают Украину
Первый месяц весны пока не радует теплой погодой. 9 марта в большинстве регионов Украины днем ударит легкий мороз, лишь кое-где температура будет плюсовой.
Источник:Укргидрометцентр
Во вторник, 9 марта, в Украине не будет существенных осадков. В то же время почти по всей территории страны будет ясно, хотя и прохладно.
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Теплее всего будет на Закарпатье. Там прогнозируют до +6 градусов днем. Традиционно тепло будет и на юге. Дневная температура будет колебаться там от +2 до +5 градусов.
В центральных регионах будет сухо и солнечно, несмотря на это – холодно. Ночью стоит ожидать до -8 градусов, днем столбики термометров будут показывать около нуля.
На востоке – днем без осадков, однако ночью местами прогнозируют небольшой снег. В то же время в течение всего дня в этих регионах продержится облачная погода.
В большинстве областей на западе дневная температура будет в пределах -1...+1. Теплее будет только на Буковине и Закарпатье. А вот на Львовщине и Ивано-Франковщине столбики термометров опустятся до нуля.
На севере ясно и без осадков. Днем в этих регионах также прогнозируют температуру воздуха, близкую к нулю. Однако на Сумщине и Черниговщине местами буди холоднее – от -2 до -4 градусов.
В Киеве 9 марта будет прохладно, ночью температура опустится до -7 градусов, днем – около нуля. Синоптики обещают, что осадков не будет.
Погода в городах Украины 9 марта
Ужгород – +4...+6
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – 0...-2
Сумы – -2...-4
Полтава – 0...-2
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...-3
Киев – 0...-2
Прогноз погоды на 9 марта / Карта Укргидрометцентра
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