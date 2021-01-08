Прогноз погоды на 9 января: Восток Украины будет страдать от мокрого снега и дождя
Погода в субботу, 9 января, будет пасмурной и дождливой. Солнце увидят только жители западных областей. А вот остальная территория Украины будет страдать от значительных осадков в виде мокрого снега и дождя.
В то же время в западных областях ожидают гололедицу на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине небо будет ясным и безоблачным. Синоптики не прогнозируют серьезные осадки, но призывают водителей быть осторожными на дорогах из-за высокой вероятности гололеда. Температура воздуха составит -1...+ 1 градус. На Востоке небо будет покрыто облаками. Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.
На Севере Украины днем ожидают мелкий снег, который к вечеру должен закончиться. Воздух там прогреется до -1...+ 1 градуса. На Юге в течение всего дня погода будет пасмурной. Утром продолжится ночной дождь со снегом, но ближе к середине дня он должен закончиться. Столбики термометров максимально покажут +1...+3 градуса.
В Киеве синоптики прогнозируют мелкий снег, который начнется утром и закончится ближе к середине дня. Температура воздуха в столице составит -1...+1 градус.
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Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 9 января
Ужгород – 0...+2
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -2...0
Ровно – -2...0
Житомир – -1...+1
Винница – +1...+3
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – 0...+2
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
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