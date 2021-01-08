Погода в субботу, 9 января, будет пасмурной и дождливой. Солнце увидят только жители западных областей. А вот остальная территория Украины будет страдать от значительных осадков в виде мокрого снега и дождя.

В то же время в западных областях ожидают гололедицу на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине небо будет ясным и безоблачным. Синоптики не прогнозируют серьезные осадки, но призывают водителей быть осторожными на дорогах из-за высокой вероятности гололеда. Температура воздуха составит -1...+ 1 градус. На Востоке небо будет покрыто облаками. Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

На Севере Украины днем ожидают мелкий снег, который к вечеру должен закончиться. Воздух там прогреется до -1...+ 1 градуса. На Юге в течение всего дня погода будет пасмурной. Утром продолжится ночной дождь со снегом, но ближе к середине дня он должен закончиться. Столбики термометров максимально покажут +1...+3 градуса.

В Киеве синоптики прогнозируют мелкий снег, который начнется утром и закончится ближе к середине дня. Температура воздуха в столице составит -1...+1 градус.

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Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 9 января

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -2...0

Ровно – -2...0

Житомир – -1...+1

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1