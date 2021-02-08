Погода в Украине во вторник, 9 февраля, будет очень разной. На западе, востоке и севере прогнозируют снегопады и морозы. Зато на юг страны придет тепло.

Холоднее всего 9 февраля будет на западе и севере Украины.

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На юге страны погода будет весенней. Температура воздуха прогреется до +7...+11 градусов. Кроме того, жители этих областей смогут насладиться солнцем.

На севере температура опустится до -1...-4 градусов. Снег будет падать во всех областях, кроме Ровненской и Волынской.

На западе страны снегопад, который начался еще на выходных, не прекратится. Столбик термометра опустится до -1...-3 градусов. Заметим, в Ужгороде температура не будет минусовой – воздух прогреется до +5...+7 градусов.

На востоке Украины тоже будет падать снег. Воздух будет холодным – -1...+2 градусов. В центре страны прогнозируют мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит +1...+3 градусов.

В Киеве погода будет холоднее – ожидается сильный снег в течение дня. Столбик термометра опустится до -2...-4 градусов.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко объяснила, что на такую погоду влияет циклон с атмосферными фронтами.

Осадки слоями будут распределяться с севера и юг – снег, затем мокрый снег, затем ледяной дождь и дождь,

– подчеркнула синоптик.

Она также предупредила о снеголавинной опасности в горах.

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Какой будет погода в городах Украины во вторник, 9 февраля

Ужгород – +5...+7

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -1...-3

Ровно – -2...-4

Житомир – -1...-3

Винница – +1...+3

Одесса – +8...+10

Николаев – +7...+9

Херсон – +8...+10

Симферополь – + 9...+11

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – -2...-4

Сумы – -2...-4

Полтава – + 2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – + 6...+8

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...-2

Киев – -2...-4



Прогноз погоды на 9 февраля / Карта Укргидрометцентра