Прогноз погоды на 9 февраля: штормовой ветер и метели
Погода в Украине во вторник, 9 февраля, будет очень разной. На западе, востоке и севере прогнозируют снегопады и морозы. Зато на юг страны придет тепло.
Холоднее всего 9 февраля будет на западе и севере Украины.
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На юге страны погода будет весенней. Температура воздуха прогреется до +7...+11 градусов. Кроме того, жители этих областей смогут насладиться солнцем.
На севере температура опустится до -1...-4 градусов. Снег будет падать во всех областях, кроме Ровненской и Волынской.
На западе страны снегопад, который начался еще на выходных, не прекратится. Столбик термометра опустится до -1...-3 градусов. Заметим, в Ужгороде температура не будет минусовой – воздух прогреется до +5...+7 градусов.
На востоке Украины тоже будет падать снег. Воздух будет холодным – -1...+2 градусов. В центре страны прогнозируют мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит +1...+3 градусов.
В Киеве погода будет холоднее – ожидается сильный снег в течение дня. Столбик термометра опустится до -2...-4 градусов.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко объяснила, что на такую погоду влияет циклон с атмосферными фронтами.
Осадки слоями будут распределяться с севера и юг – снег, затем мокрый снег, затем ледяной дождь и дождь,
– подчеркнула синоптик.
Она также предупредила о снеголавинной опасности в горах.
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Какой будет погода в городах Украины во вторник, 9 февраля
Ужгород – +5...+7
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -1...-3
Ровно – -2...-4
Житомир – -1...-3
Винница – +1...+3
Одесса – +8...+10
Николаев – +7...+9
Херсон – +8...+10
Симферополь – + 9...+11
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – -2...-4
Сумы – -2...-4
Полтава – + 2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – + 6...+8
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...-2
Киев – -2...-4
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