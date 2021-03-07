Прогноз погоды 8 марта: в Международный женский день тепла не будет
Погода в Украине 8 марта будет не совсем весенней. На большинстве территории Украины ожидают мокрый снег, а температура воздуха местами будет даже минусовой.
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 8 марта
В Черниговской и Сумской областях будет холоднее всего. Днем температура воздуха будет минусовой и плюсовой: от -1 до +1. Несколько теплее будет в Черкасской, Житомирской, Харьковской, Кировоградской областях – от плюс одного до плюс трех.
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На остальных украинских территориях температура будет колебаться в пределах +2...+5.
Днем на большинстве территории Украины будет падать мокрый снег.
Без существенных осадков в Международный женский день будет на Закарпатье, Черновицкой области и на Юге возле Черного и Азовского морей – в Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областях.
В Киеве 8 марта минусовых температур днем не будет: гостям и жителям столицы следует быть готовыми лишь к 0...+3 градусов. Ночью несколько холоднее: 0...-2. В течение суток будет падать мокрый снег.
На высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за неблагоприятных погодных условий сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Погода в городах Украины 8 марта
Ужгород – +3...+5
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +0...+2
Тернополь – +0...+2
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +0...+2
Луцк – +0...+2
Ровно – +0...+2
Житомир – +1...+3
Винница – +2...+4
Одесса – +5...+7
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +1...+3
Киев – +1...+3
Погода в Украине 8 марта / Скриншот с сайта Гидрометцентра
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