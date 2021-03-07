Погода в Украине 8 марта будет не совсем весенней. На большинстве территории Украины ожидают мокрый снег, а температура воздуха местами будет даже минусовой.

Прогноз погоды на 8 марта

В Черниговской и Сумской областях будет холоднее всего. Днем температура воздуха будет минусовой и плюсовой: от -1 до +1. Несколько теплее будет в Черкасской, Житомирской, Харьковской, Кировоградской областях – от плюс одного до плюс трех.

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На остальных украинских территориях температура будет колебаться в пределах +2...+5.

Днем на большинстве территории Украины будет падать мокрый снег.

Без существенных осадков в Международный женский день будет на Закарпатье, Черновицкой области и на Юге возле Черного и Азовского морей – в Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областях.

В Киеве 8 марта минусовых температур днем не будет: гостям и жителям столицы следует быть готовыми лишь к 0...+3 градусов. Ночью несколько холоднее: 0...-2. В течение суток будет падать мокрый снег.

На высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за неблагоприятных погодных условий сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Погода в городах Украины 8 марта

Ужгород – +3...+5

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +0...+2

Тернополь – +0...+2

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +0...+2

Луцк – +0...+2

Ровно – +0...+2

Житомир – +1...+3

Винница – +2...+4

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +1...+3

Киев – +1...+3

Погода в Украине 8 марта / Скриншот с сайта Гидрометцентра