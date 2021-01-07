Прогноз погоды на 8 января: в Украине будет облачно, местами туман
Погода в пятницу, 8 января, будет прохладной и облачной. В течение всего дня небо будет затянуто облаками, а на большинстве территории нашей страны будет туман.
Теплее всего будет на юге Украины, там синоптики прогнозируют +3...+5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине ночью будет идти мелкий снег, а небо будет покрыто облаками. Температура воздуха составит 0...+2 градуса. На востоке первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается дождь со снегом. В то же время синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега. Столбики термометров покажут +2...+4 градуса.
На севере Украины в течение всего дня будет держаться облачная погода. Ночной дождь утром сменится мелким мокрым снегом, который будет идти до середины дня. Воздух там прогреется до 0...+2 градусов. На юге столбики термометров максимально покажут +3...+5 градусов. Местами будет падать мокрый снег.
В Киеве облачная погода продержится весь день. Ночью пойдет мелкий дождь, который еще до утра закончится. Больше осадков не предвидится. Температура воздуха в столице составит 0...+2 градуса.
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Прогноз погоды в городах Украины в пятницу, 8 января
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – + 4...+6
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +2...+4
Донецк – +2...+4
Луганск – + 2...+4
Харьков – +1...+3
Киев – 0...+2
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