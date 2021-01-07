Погода в пятницу, 8 января, будет прохладной и облачной. В течение всего дня небо будет затянуто облаками, а на большинстве территории нашей страны будет туман.

Теплее всего будет на юге Украины, там синоптики прогнозируют +3...+5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине ночью будет идти мелкий снег, а небо будет покрыто облаками. Температура воздуха составит 0...+2 градуса. На востоке первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается дождь со снегом. В то же время синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега. Столбики термометров покажут +2...+4 градуса.

На севере Украины в течение всего дня будет держаться облачная погода. Ночной дождь утром сменится мелким мокрым снегом, который будет идти до середины дня. Воздух там прогреется до 0...+2 градусов. На юге столбики термометров максимально покажут +3...+5 градусов. Местами будет падать мокрый снег.

В Киеве облачная погода продержится весь день. Ночью пойдет мелкий дождь, который еще до утра закончится. Больше осадков не предвидится. Температура воздуха в столице составит 0...+2 градуса.

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