В понедельник, 8 февраля, в Украине прогнозируют непогоду. В большинстве областей синоптики обещают метели. Температура воздуха опустится до -22 градусов мороза.

Сильные метели ожидают в западных, северных и центральных областях. На юге возможен мокрый снег с дождем. Кроме того, будет идти дождь в Карпатах.

Актуально В Украине – неблагоприятные погодные условия: где может быть затруднено движение

Дороги окутает гололед. Спасатели просят водителей быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходов также призывают без потребностей не покидать дома.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что зима наконец по-настоящему взялась за свою работу. Однако не нужно жаловаться или бояться. Метеострадания еще никого до добра не довели.

Вроде недавно все хотели так, как на картинах Брейгеля или у бабушки в деревне в детстве – снега по шею, румянец на все щеки, катки и баталии со снежками,

– отметила Диденко.

С юго-запада Европы в Украину идет южный циклон. Он принесет метели и штормовой ветер.

Однако уже к вечеру 8 февраля немного потеплеет. К вечеру возможен ледовый дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 8 февраля

Ужгород – +7...+9

Львов – -2 ...-4

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -2 ...-4

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -2 ...-4

Луцк – -6 ...-8

Ровно – -6 ...-8

Житомир – -6 ...-8

Винница – -4 ...-6

Одесса – +5...+7

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – -3 ...-5

Черкассы – -4 ...-6

Чернигов – -6 ...-8

Сумы – -8 ...-10

Полтава – -4 ...-6

Днепр – -3 ...-5

Запорожье – +2...+4

Донецк – -3 ...-5

Луганск – -4 ...-6

Харьков – -6 ...-8

Киев – -7 ...-9



Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / Данные Укргидрометцентра