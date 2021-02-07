Прогноз погоды на 8 февраля: украинцев призывают без надобности не выходить из дома
В понедельник, 8 февраля, в Украине прогнозируют непогоду. В большинстве областей синоптики обещают метели. Температура воздуха опустится до -22 градусов мороза.
Источник:Фейсбук Украинского гидрометцентра
Сильные метели ожидают в западных, северных и центральных областях. На юге возможен мокрый снег с дождем. Кроме того, будет идти дождь в Карпатах.
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Дороги окутает гололед. Спасатели просят водителей быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходов также призывают без потребностей не покидать дома.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что зима наконец по-настоящему взялась за свою работу. Однако не нужно жаловаться или бояться. Метеострадания еще никого до добра не довели.
Вроде недавно все хотели так, как на картинах Брейгеля или у бабушки в деревне в детстве – снега по шею, румянец на все щеки, катки и баталии со снежками,
– отметила Диденко.
С юго-запада Европы в Украину идет южный циклон. Он принесет метели и штормовой ветер.
Однако уже к вечеру 8 февраля немного потеплеет. К вечеру возможен ледовый дождь.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 8 февраля
Ужгород – +7...+9
Львов – -2 ...-4
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -2 ...-4
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -2 ...-4
Луцк – -6 ...-8
Ровно – -6 ...-8
Житомир – -6 ...-8
Винница – -4 ...-6
Одесса – +5...+7
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – -3 ...-5
Черкассы – -4 ...-6
Чернигов – -6 ...-8
Сумы – -8 ...-10
Полтава – -4 ...-6
Днепр – -3 ...-5
Запорожье – +2...+4
Донецк – -3 ...-5
Луганск – -4 ...-6
Харьков – -6 ...-8
Киев – -7 ...-9
Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / Данные Укргидрометцентра
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