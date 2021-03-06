Погода в Украине 7 марта будут достаточно прохладной. Жителям северных областей следует приготовиться к осадкам. Днем на них, согласно прогнозам синоптиков, ждет мокрый снег.

В большинстве регионов Украины осадков не предвидится. Зима со снегом не покинет Киевскую, Житомирскую, Сумскую, Черниговскую области. Также будет идти снег на Волыни и Ровенщине.

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Хотя в остальных областях обойдется без дождя и снега, на тепло надеяться не стоит. Выше столбики термометров поднимутся в Одесской области – +6... +8 градусов. На Закарпатье немного прохладнее – +4... +6. В других областях воздух прогреется в пределах +2... +5.

Касательно Киева, то небо в столице будет не безоблачным. 7 марта прогнозируют днем ​​мокрый снег и прохладную погоду – только +2... +4.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что из-за погодных условий на высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется угроза схода лавин.

Погода в городах Украины 7 марта

Ужгород – +4... +6

Львов – +3... +5

Ивано-Франковск – +3... +5

Тернополь – +3... +5

Черновцы – +3... +5

Хмельницкий – +3... +5

Луцк – +3... +5

Ровно – +3... +5

Житомир – +3... +5

Винница – +3... +5

Одесса – +6... +8

Николаев – +3... +5

Херсон – +3... +5

Симферополь – +3... +5

Кропивницкий – +3... +5

Черкассы – +3... +5

Чернигов – +2... +4

Сумы – +2... +4

Полтава – +2... +4

Днепр – +3... +5

Запорожье – +3... +4

Донецк – +2... +4

Луганск – +2... +4

Харьков – +2... +4

Киев – +2... +4



Погода в Украине 7 февраля / Данные Укргидрометцентра