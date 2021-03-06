Прогноз погоды на 7 марта: Украина пока не дождется весеннего тепла
Погода в Украине 7 марта будут достаточно прохладной. Жителям северных областей следует приготовиться к осадкам. Днем на них, согласно прогнозам синоптиков, ждет мокрый снег.
Источник:24 канал
В большинстве регионов Украины осадков не предвидится. Зима со снегом не покинет Киевскую, Житомирскую, Сумскую, Черниговскую области. Также будет идти снег на Волыни и Ровенщине.
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Хотя в остальных областях обойдется без дождя и снега, на тепло надеяться не стоит. Выше столбики термометров поднимутся в Одесской области – +6... +8 градусов. На Закарпатье немного прохладнее – +4... +6. В других областях воздух прогреется в пределах +2... +5.
Касательно Киева, то небо в столице будет не безоблачным. 7 марта прогнозируют днем мокрый снег и прохладную погоду – только +2... +4.
Погода в городах Украины 7 марта
Ужгород – +4... +6
Львов – +3... +5
Ивано-Франковск – +3... +5
Тернополь – +3... +5
Черновцы – +3... +5
Хмельницкий – +3... +5
Луцк – +3... +5
Ровно – +3... +5
Житомир – +3... +5
Винница – +3... +5
Одесса – +6... +8
Николаев – +3... +5
Херсон – +3... +5
Симферополь – +3... +5
Кропивницкий – +3... +5
Черкассы – +3... +5
Чернигов – +2... +4
Сумы – +2... +4
Полтава – +2... +4
Днепр – +3... +5
Запорожье – +3... +4
Донецк – +2... +4
Луганск – +2... +4
Харьков – +2... +4
Киев – +2... +4
Погода в Украине 7 февраля / Данные Укргидрометцентра
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