Прогноз погоды на 7 января: на Рождество в Украине все-таки будет идти снег
Погода в четверг, 7 января, будет теплой и дождливой. Жителям большинства областей Украины придется мириться с мокрым снегом и сильным ветром.
Водителям стоит быть максимально осторожными, ведь дороги укроет гололедица. Наиболее опасно будет в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
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Пора уже разработать новые синоптические-колядницкие традиции – вместо кожухов и шерстяных платков надо переходить на водонепроницаемые пуховики в украинских орнаментах,
– сказала Диденко.
Ночь накануне Рождества в Украине будет довольно теплой. Температура воздуха будет держаться на отметке около нуля.
Днем теплее будет традиционно на Юге. Там воздух прогреется до +5...+12 градусов.
На Западе температура воздуха составит 0...+3 градуса.
В Киеве на Рождество дождь. Возможен мокрый снег. Температура воздуха днем прогреется до +2...+4 градусов.
Настоящий зимний мороз украинцы смогут почувствовать уже со следующей недели. Если повезет, на Маланку можно будет красоваться в кожухах и теплых сапожках.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 7 января
Ужгород – +2...+4
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +5...+7
Запорожье – +6...+8
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +2...+4
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