Погода в четверг, 7 января, будет теплой и дождливой. Жителям большинства областей Украины придется мириться с мокрым снегом и сильным ветром.

Водителям стоит быть максимально осторожными, ведь дороги укроет гололедица. Наиболее опасно будет в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Актуально Карпатах перед Рождеством выпало чуть ли не 40 сантиметров снега: фото

Пора уже разработать новые синоптические-колядницкие традиции – вместо кожухов и шерстяных платков надо переходить на водонепроницаемые пуховики в украинских орнаментах,

– сказала Диденко.

Ночь накануне Рождества в Украине будет довольно теплой. Температура воздуха будет держаться на отметке около нуля.

Днем теплее будет традиционно на Юге. Там воздух прогреется до +5...+12 градусов.

На Западе температура воздуха составит 0...+3 градуса.

В Киеве на Рождество дождь. Возможен мокрый снег. Температура воздуха днем ​​прогреется до +2...+4 градусов.

Настоящий зимний мороз украинцы смогут почувствовать уже со следующей недели. Если повезет, на Маланку можно будет красоваться в кожухах и теплых сапожках.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 7 января

Ужгород – +2...+4

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +2...+4