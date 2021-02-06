Прогноз погоды на 7 февраля: в Украину придут сильные морозы, в некоторых областях будет снежить
Погода в Украине в воскресенье, 7 февраля, будет довольно прохладной. Температура воздуха в некоторых регионах опустится до -10... -12 градусов. Кроме того, на Правобережье прогнозируют осадки – от снега до снега с дождем.
Теплее всего будет на Прикарпатье – 4...6 градусов тепла. На остальной территории прогнозируют минусовую температуру – от -1 до -13 градусов. Наиболее холодную погоду следует ожидать в центре и северных областях.
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В каких регионах выпадут осадки
Сильный снег
- Ивано-Франковщина,
- Львовщина,
- Тернопольщина,
- Хмельниччина.
Умеренный снег
- Буковина,
- Волынь,
- Ровненщина.
Легкий снег
- Житомирщина,
- Винничина,
- Черкасщина,
- Кировоградщина,
- Херсонщина,
- Одесщина,
- Николаевщина.
Дождь со снегом
- Закарпатье.
На остальной территории-солнечно, без осадков, правда будет умеренная облачность. На Западе ветер будет дуть с востока и его скорость составит 7 – 12 метров в секунду. В других областях-с севера и со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Какой будет температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 7 февраля
Ужгород – +4...+6
Львов – -3...-5
Ивано-Франковск – -2...-4
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – -8...-10
Ровно – -8...-10
Житомир – -10...-12
Винница – -10...-12
Одесса – -1...-3
Николаев – -2...-4
Херсон – -2...-4
Симферополь – -1...-3
Кропивницкий – -10...-12
Черкассы – -10...-12
Чернигов – -11...-13
Сумы – -11...-13
Полтава – -10...-12
Днепр – -8...-10
Запорожье – -1...-3
Донецк – -7...-9
Луганск – -7...-9
Харьков – -9...-11
Киев – -9...-11
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Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / Данные Укргидрометцентра
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