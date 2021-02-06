Погода в Украине в воскресенье, 7 февраля, будет довольно прохладной. Температура воздуха в некоторых регионах опустится до -10... -12 градусов. Кроме того, на Правобережье прогнозируют осадки – от снега до снега с дождем.

Теплее всего будет на Прикарпатье – 4...6 градусов тепла. На остальной территории прогнозируют минусовую температуру – от -1 до -13 градусов. Наиболее холодную погоду следует ожидать в центре и северных областях.

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В каких регионах выпадут осадки

Сильный снег

Ивано-Франковщина,

Львовщина,

Тернопольщина,

Хмельниччина.

Умеренный снег

Буковина,

Волынь,

Ровненщина.

Легкий снег

Житомирщина,

Винничина,

Черкасщина,

Кировоградщина,

Херсонщина,

Одесщина,

Николаевщина.

Дождь со снегом

Закарпатье.

На остальной территории-солнечно, без осадков, правда будет умеренная облачность. На Западе ветер будет дуть с востока и его скорость составит 7 – 12 метров в секунду. В других областях-с севера и со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 7 февраля

Ужгород – +4...+6

Львов – -3...-5

Ивано-Франковск – -2...-4

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -8...-10

Ровно – -8...-10

Житомир – -10...-12

Винница – -10...-12

Одесса – -1...-3

Николаев – -2...-4

Херсон – -2...-4

Симферополь – -1...-3

Кропивницкий – -10...-12

Черкассы – -10...-12

Чернигов – -11...-13

Сумы – -11...-13

Полтава – -10...-12

Днепр – -8...-10

Запорожье – -1...-3

Донецк – -7...-9

Луганск – -7...-9

Харьков – -9...-11

Киев – -9...-11

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Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / Данные Укргидрометцентра