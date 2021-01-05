Погода в среду, 6 января, будет относительно теплой и пасмурной. В канун Рождества синоптики не обещают жителям большинства регионов осадки. Только жителям Закарпатья придется прихватить с собой зонтики.

Настоящих зимних морозов и снежных заносов 6 января украинцы не дождутся. Такие прогнозы обнародовал Укргидрометцентр.

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Днем столбики термометров не опустятся ниже нуля ни в одной области Украины. Холоднее всего будет в Луганской, Донецкой областях и на Черниговщине. Здесь воздух прогреется до +1...+3 градусов.

Теплее всего – на Юге Украины. Здесь температура может пересечь отметку в +10. В Одесской области и в Крыму обещают +11...+13.

В Киеве прогнозируют облачную, без дождей погоду. Температурные показатели днем будут достигать + 4...+6 градусов.

Не повезло только Закарпатью: днем метеорологи обещают дождь, ночью – мокрый снег.

Температура воздуха в Украине завтра будет колебаться в пределах +2...+ 6 градусов, на Востоке будет свежее, 0...+ 3 градуса, на юге будет по-весеннему тепло, +7...13 градусов,

– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 6 января:

Ужгород – +5...+

Львов – + 5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – + 4...+6

Черновцы – + 5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – + 4...+6

Житомир – + 4...+6

Винница – + 4...+6

Одесса – + 11...+13

Николаев – + 8...+10

Херсон – + 9...+11

Симферополь – + 11...+13

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – + 4...+6

Чернигов – +1...+3

Сумы – + 4...+6

Полтава – + 2...+4

Днепр – + 5...+7

Запорожье – + 7...+9

Донецк – +1...+3

Луганск – +1... + 3

Харьков – +3...+5

Киев – + 4...+6



Прогноз погоды в Украине на 6 января от Укргидрометцентра