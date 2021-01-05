Прогноз погоды на 6 января: Сочельник в Украине будет облачным и без морозов
Погода в среду, 6 января, будет относительно теплой и пасмурной. В канун Рождества синоптики не обещают жителям большинства регионов осадки. Только жителям Закарпатья придется прихватить с собой зонтики.
Настоящих зимних морозов и снежных заносов 6 января украинцы не дождутся. Такие прогнозы обнародовал Укргидрометцентр.
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Днем столбики термометров не опустятся ниже нуля ни в одной области Украины. Холоднее всего будет в Луганской, Донецкой областях и на Черниговщине. Здесь воздух прогреется до +1...+3 градусов.
Теплее всего – на Юге Украины. Здесь температура может пересечь отметку в +10. В Одесской области и в Крыму обещают +11...+13.
В Киеве прогнозируют облачную, без дождей погоду. Температурные показатели днем будут достигать + 4...+6 градусов.
Не повезло только Закарпатью: днем метеорологи обещают дождь, ночью – мокрый снег.
Температура воздуха в Украине завтра будет колебаться в пределах +2...+ 6 градусов, на Востоке будет свежее, 0...+ 3 градуса, на юге будет по-весеннему тепло, +7...13 градусов,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 6 января:
Ужгород – +5...+
Львов – + 5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – + 4...+6
Черновцы – + 5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +5...+7
Ровно – + 4...+6
Житомир – + 4...+6
Винница – + 4...+6
Одесса – + 11...+13
Николаев – + 8...+10
Херсон – + 9...+11
Симферополь – + 11...+13
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – + 4...+6
Чернигов – +1...+3
Сумы – + 4...+6
Полтава – + 2...+4
Днепр – + 5...+7
Запорожье – + 7...+9
Донецк – +1...+3
Луганск – +1... + 3
Харьков – +3...+5
Киев – + 4...+6
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