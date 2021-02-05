Прогноз погоды на 6 февраля: в Украине пришло похолодание, по некоторым областям ударят морозы
Погода в Украине в субботу, 6 февраля, будет в основном прохладной, а в некоторых регионах – еще и морозной. В остальных областях столбики термометров в среднем опустятся до -5 градусов.
Снег следует ожидать на западе, юге и на Днепропетровщине. В то же время в Одесской области, Херсонской и в Крыму его будет сопровождать дождь. На остальной территории Украины – солнечно и без осадков.
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Детали прогноза от Натальи Диденко
По словам синоптика, минимально температура опустится до -4 ... -9. Говорится о северной части Украины и северо-востоке. На остальной территории столбики термометров днем опустятся до -1 ... -6 градусов. А на юге днем 6 февраля будут примерно 0 градусов.
Касательно осадков, то антициклон Gizela принесет преимущественно сухую погоду на значительной части территории. Однако 6-го февраля прогнозируют снег на юге и юго-западе. Зато на Закарпатье и на юге Крыма – вероятный дождь.
В Киеве на выходных будет морозно. В субботу днем – -5 ... -7 градусов. Осадков в течение дня синоптики не прогнозируют.
Что говорят в Украинском гидрометцентре
В Укргидрометцентре прогнозируют в субботу снег в южной части, на Прикарпатье и Винницкой области, в Карпатах – местами сильный снег. Зато на Закарпатье и юге Одесской области – дожди. На остальной территории – без осадков.
Температура днем 1 ... 8 градусов мороза. Правда, не юге и в Закарпатье температура в течение суток будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.
Ветер будет дуть с юго-запада. Его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 6 февраля
Ужгород – +2 ... + 4
Львов – -1 ...- 3
Ивано-Франковск – -2 ...- 4
Тернополь – -2 ...- 4
Черновцы – -2 ...- 4
Хмельницкий – -2 ...- 4
Луцк – -2 ...- 4
Ровно – -2 ...- 4
Житомир – -3 ...- 5
Винница – -2 ...- 4
Одесса – 0 ...- 2
Николаев – -1 ...- 3
Херсон – -1 ... -3
Симферополь – +2 ... + 4
Кропивницкий – -2 ...- 4
Черкассы – -3 ...- 5
Чернигов – -5 ...- 7
Сумы – -5 ...- 7
Полтава – -3 ...- 5
Днепр – -2 ...- 4
Запорожье – -1 ...- 3
Донецк – -2 ...- 4
Луганск – -3 ...- 5
Харьков – -3 ...- 5
Киев – -4 ..- 6
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Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / Данные Укргидрометцентра
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