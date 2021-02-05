Погода в Украине в субботу, 6 февраля, будет в основном прохладной, а в некоторых регионах – еще и морозной. В остальных областях столбики термометров в среднем опустятся до -5 градусов.

Снег следует ожидать на западе, юге и на Днепропетровщине. В то же время в Одесской области, Херсонской и в Крыму его будет сопровождать дождь. На остальной территории Украины – солнечно и без осадков.

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Детали прогноза от Натальи Диденко

По словам синоптика, минимально температура опустится до -4 ... -9. Говорится о северной части Украины и северо-востоке. На остальной территории столбики термометров днем ​​опустятся до -1 ... -6 градусов. А на юге днем ​​6 февраля будут примерно 0 градусов.

Касательно осадков, то антициклон Gizela принесет преимущественно сухую погоду на значительной части территории. Однако 6-го февраля прогнозируют снег на юге и юго-западе. Зато на Закарпатье и на юге Крыма – вероятный дождь.

В Киеве на выходных будет морозно. В субботу днем – -5 ... -7 градусов. Осадков в течение дня синоптики не прогнозируют.

Что говорят в Украинском гидрометцентре

В Укргидрометцентре прогнозируют в субботу снег в южной части, на Прикарпатье и Винницкой области, в Карпатах – местами сильный снег. Зато на Закарпатье и юге Одесской области – дожди. На остальной территории – без осадков.

Температура днем 1 ... 8 градусов мороза. Правда, не юге и в Закарпатье температура в течение суток будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

Ветер будет дуть с юго-запада. Его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 6 февраля

Ужгород – +2 ... + 4

Львов – -1 ...- 3

Ивано-Франковск – -2 ...- 4

Тернополь – -2 ...- 4

Черновцы – -2 ...- 4

Хмельницкий – -2 ...- 4

Луцк – -2 ...- 4

Ровно – -2 ...- 4

Житомир – -3 ...- 5

Винница – -2 ...- 4

Одесса – 0 ...- 2

Николаев – -1 ...- 3

Херсон – -1 ... -3

Симферополь – +2 ... + 4

Кропивницкий – -2 ...- 4

Черкассы – -3 ...- 5

Чернигов – -5 ...- 7

Сумы – -5 ...- 7

Полтава – -3 ...- 5

Днепр – -2 ...- 4

Запорожье – -1 ...- 3

Донецк – -2 ...- 4

Луганск – -3 ...- 5

Харьков – -3 ...- 5

Киев – -4 ..- 6

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Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / Данные Укргидрометцентра