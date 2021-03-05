Прогноз погоды на 6 марта: в Украине – почти без осадков, однако прохладно
Погода в Украине 6 марта в основном будет солнечной. Исключение – Луганская и Донецкая области, где синоптики обещают долгий снег. Весеннее тепло, которое ранее заглянуло в Украину, вытеснит холод.
Источник:Укргидрометцентр
По всей территории Украины столбики термометров не поднимутся отметки +5 градусов. Холоднее всего будет в восточных, северных областях и на Западе.
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В Луганской, Донецкой, Харьковской, а также Черниговской и Сумской областях воздух прогреется лишь до +1...+3. Такая же ситуация – в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, на Буковине. На остальных украинских территориях температура будет колебаться в пределах +2...+5.
Киев тоже 7 марта попадет в наиболее прохладные места Украины. Гостям и жителям столицы следует быть готовыми только к +1...+3 градусов. Однако зонтики и дождевики можно оставить дома.
На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за неблагоприятных погодных условий сохраняется значительная снеголавинная опасность.
На выходных в Украине будет холодно, днем +1...+6 градусов. Ночью будет подмораживать. В Киеве 6 – 7 марта также прохладно, +2...+4 градуса, ночью с "минусом". Ветрено. Чтобы серьезные осадки – вряд ли,
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины 6 марта
Ужгород – +3...+5
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2 .. +4
Винница – +3 .. +5
Одесса – +3...+5
Николаев – +3 .. +5
Херсон – +3 .. +5
Симферополь – +2 .. +4
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 6 марта / Данные Укргидрометцентра
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