Погода в Украине 6 марта в основном будет солнечной. Исключение – Луганская и Донецкая области, где синоптики обещают долгий снег. Весеннее тепло, которое ранее заглянуло в Украину, вытеснит холод.

По всей территории Украины столбики термометров не поднимутся отметки +5 градусов. Холоднее всего будет в восточных, северных областях и на Западе.

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В Луганской, Донецкой, Харьковской, а также Черниговской и Сумской областях воздух прогреется лишь до +1...+3. Такая же ситуация – в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, на Буковине. На остальных украинских территориях температура будет колебаться в пределах +2...+5.

Киев тоже 7 марта попадет в наиболее прохладные места Украины. Гостям и жителям столицы следует быть готовыми только к +1...+3 градусов. Однако зонтики и дождевики можно оставить дома.

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за неблагоприятных погодных условий сохраняется значительная снеголавинная опасность.

На выходных в Украине будет холодно, днем ​​+1...+6 градусов. Ночью будет подмораживать. В Киеве 6 – 7 марта также прохладно, +2...+4 градуса, ночью с "минусом". Ветрено. Чтобы серьезные осадки – вряд ли,

– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины 6 марта

Ужгород – +3...+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2 .. +4

Винница – +3 .. +5

Одесса – +3...+5

Николаев – +3 .. +5

Херсон – +3 .. +5

Симферополь – +2 .. +4

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – +1...+3

Прогноз погоды на 6 марта / Данные Укргидрометцентра