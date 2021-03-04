Погода в Украине 5 марта будет не такой приветливой, как предыдущими днями весны. В большинстве областей небо затянет тучами. Кроме того, прогнозируют обильные осадки.

Правда, на юге тепло еще удержится. В регионах обещают солнце и +10...+ 16 градусов тепла.

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Что говорят синоптики

Холоднее всего будет на севере. Например, в Сумской и Черниговской области столбики термометров не будут подниматься выше +1...+3 градусов. Также выпадет дождь со снегом.

Хотя в целом осадки возможны по всей стране, кроме южных областей. Преимущественно будет идти мокрый снег. Однако на Кировоградщине, Днепропетровщине и Луганщине – просто дождь.

К холодной погоде стоит подготовиться и жителям Запада. Во Львовской области температура воздуха составит +2...+4, в Ровенской – +1...+3.

Порывы ветра в стране будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Какая погода будет в Киеве

Погода в столице не слишком будет отличаться от остальных областей. В Киеве пройдет дождь и местами возможен мокрый снег. В течение дня похолодает до +2...+4 градусов.

Почему сунет похолодание

Синоптик Наталка Диденко пояснила, что все из-за атмосферного фронта. По ее словам, "метеопатам" следует приготовиться.

Диденко отметила, что похожая погода продержится и на выходных.

Погода в городах Украины 5 марта

Ужгород – + 4...+6

Львов –+ 2...+4

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – + 4...+6

Черновцы – + 4...+6

Хмельницкий – + 4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – + 1...+3

Житомир – +3..+4

Винница – + 6..+8

Одесса – + 14...+16

Николаев – +10..+12

Херсон – + 10..+12

Симферополь – +10..+12

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +1...+3

Сумы – + 1...+3

Полтава – + 2...+4

Днепр – + 8...+10

Запорожье – + 8...+10

Донецк – + 5...+7

Луганск – +3...+5

Харьков – + 4...+6

Киев – + 2...+4

Прогноз погоды на 5 марта / Фото Укргидрометцентра