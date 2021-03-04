Прогноз погоды на 5 марта: на смену солнцу придут дожди и холод
Погода в Украине 5 марта будет не такой приветливой, как предыдущими днями весны. В большинстве областей небо затянет тучами. Кроме того, прогнозируют обильные осадки.
Источник:Укргидрметцентр
Правда, на юге тепло еще удержится. В регионах обещают солнце и +10...+ 16 градусов тепла.
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Что говорят синоптики
- Холоднее всего будет на севере. Например, в Сумской и Черниговской области столбики термометров не будут подниматься выше +1...+3 градусов. Также выпадет дождь со снегом.
- Хотя в целом осадки возможны по всей стране, кроме южных областей. Преимущественно будет идти мокрый снег. Однако на Кировоградщине, Днепропетровщине и Луганщине – просто дождь.
- К холодной погоде стоит подготовиться и жителям Запада. Во Львовской области температура воздуха составит +2...+4, в Ровенской – +1...+3.
Порывы ветра в стране будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Какая погода будет в Киеве
Погода в столице не слишком будет отличаться от остальных областей. В Киеве пройдет дождь и местами возможен мокрый снег. В течение дня похолодает до +2...+4 градусов.
Почему сунет похолодание
Синоптик Наталка Диденко пояснила, что все из-за атмосферного фронта. По ее словам, "метеопатам" следует приготовиться.
Диденко отметила, что похожая погода продержится и на выходных.
Погода в городах Украины 5 марта
Ужгород – + 4...+6
Львов –+ 2...+4
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – + 4...+6
Черновцы – + 4...+6
Хмельницкий – + 4...+6
Луцк – +3...+5
Ровно – + 1...+3
Житомир – +3..+4
Винница – + 6..+8
Одесса – + 14...+16
Николаев – +10..+12
Херсон – + 10..+12
Симферополь – +10..+12
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +1...+3
Сумы – + 1...+3
Полтава – + 2...+4
Днепр – + 8...+10
Запорожье – + 8...+10
Донецк – + 5...+7
Луганск – +3...+5
Харьков – + 4...+6
Киев – + 2...+4
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