Погода в Украине во вторник, 5 января, на одной части будет дождливой, а на другой – солнечной и сухой. Правда, на Левобережье есть вероятность облаков. Температура воздуха в основном будет колебаться в пределах 4 – 7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 5 января от Натальи Диденко

Как отметила синоптик, к Украине с юго-западной стороны Европы подойдет циклон по имени Ahmet. Поэтому осадки прогнозируют в западных областях Украины, а также в Одесской, Николаевской, Винницкой областях. Кроме того, осадки будут вечером в Житомирской Киевской и Черкасской областях. Об этом Диденко написала в фейсбуке.

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По ее словам, речь идет в основном о дожде. Но из-за приближения температуры к низшим значениям возможен местами мокрый снег. В то же время Украину местами накроют туманы и соответственно ухудшится видимость.

5 января максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +1...+5 градусов, на Востоке – 0...+3 градуса, в западной части и на юге – +4...+9 градусов.

В Киеве во вторник следует ожидать облачную погоду. Вечером есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега. Температура воздуха в столице будет колебаться в течение дня в пределах +1...+3 градуса.

Что говорят в Украинском гидрометцентре

По данным Укргидрометцентра, во вторник будут идти дожди во всех областях, включая Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую. На Житомирщине же есть вероятность мокрого снега. Также небольшие дожди выпадут в Одесской и Николаевской областях. На остальной украинской территории – без осадков.

Холоднее всего 5 января будет на Харьковщине – 0...+2. Правда, здесь будет облачно со значительными прояснениями. А теплую погоду следует ожидать в Крыму – +8...+10 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока. Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 5 января

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +4...+6

Житомир – +1...+3

Винница – +3...+5

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +5...+7

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3

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Прогноз погоды в Украине на 5 января / Данные Укргидрометцентра