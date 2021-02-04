Погода в Украине в пятницу, 5 февраля, будет морозной и солнечной. В то же время украинцы будут страдать от штормовых ветров и гололеда. В некоторых областях дожди и будет идти снег.

Источник: Укринформ

Прохладнее будет на Севере. Там температура воздуха опустится до -5...- 7 градусов мороза. Теплой погодой смогут насладиться жители южных регионов. Днем там прогнозируют до +5 градусов тепла.

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На большинстве территории Украины обещают сухую и ветреную погоду. Однако в определенных областях возможен снег с дождем.

Синоптик Наталья Диденко также предупреждает о метели в Карпатах.

Кроме того, по словам Диденко, в некоторых областях будут штормовые ветра.

Ветер перейдет на холодный северо-западный, будет порывистым, на Востоке со штормовыми порывами,

– отметила синоптик.

Диденко отметила, что 5 февраля движение на дорогах Украины усложнится из-за гололеда. Худшая ситуация будет в Киеве.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 5 февраля

Ужгород – +2 ... + 4

Львов – -1 ... + 1

Ивано-Франковск – 0 ... + 2

Тернополь – -1 ... + 1

Черновцы – +1 ... + 3

Хмельницкий – -1 ... + 1

Луцк – -1 ...- 3

Ровно – -2 ...- 4

Житомир – -3 ...- 5

Винница – -2 ...- 4

Одесса – +3 ... + 5

Николаев – +1 ... + 3

Херсон – +1 ... + 3

Симферополь – -1 ...- 3

Кропивницкий – -1 ...- 3

Черкассы – -2 ...- 4

Чернигов – -4 ...- 5

Сумы – -5 ...- 7

Полтава – -4 ...- 6

Днепр – +2 ... + 4

Запорожье – 0 ... + 2

Донецк – -1 ... + 1

Луганск – -1 ... + 1

Харьков – -1 ...- 3

Киев – -3 ...- 5



Прогноз погоды на 5 февраля / Данные Укргидрометцентра