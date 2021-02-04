Прогноз погоды на 5 февраля: в Украине снова внезапно похолодает
Погода в Украине в пятницу, 5 февраля, будет морозной и солнечной. В то же время украинцы будут страдать от штормовых ветров и гололеда. В некоторых областях дожди и будет идти снег.
Источник: Укринформ
Прохладнее будет на Севере. Там температура воздуха опустится до -5...- 7 градусов мороза. Теплой погодой смогут насладиться жители южных регионов. Днем там прогнозируют до +5 градусов тепла.
Актуально В Карпатах – метель и снеголавинная опасность: что известно
На большинстве территории Украины обещают сухую и ветреную погоду. Однако в определенных областях возможен снег с дождем.
Синоптик Наталья Диденко также предупреждает о метели в Карпатах.
Кроме того, по словам Диденко, в некоторых областях будут штормовые ветра.
Ветер перейдет на холодный северо-западный, будет порывистым, на Востоке со штормовыми порывами,
– отметила синоптик.
Диденко отметила, что 5 февраля движение на дорогах Украины усложнится из-за гололеда. Худшая ситуация будет в Киеве.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 5 февраля
Ужгород – +2 ... + 4
Львов – -1 ... + 1
Ивано-Франковск – 0 ... + 2
Тернополь – -1 ... + 1
Черновцы – +1 ... + 3
Хмельницкий – -1 ... + 1
Луцк – -1 ...- 3
Ровно – -2 ...- 4
Житомир – -3 ...- 5
Винница – -2 ...- 4
Одесса – +3 ... + 5
Николаев – +1 ... + 3
Херсон – +1 ... + 3
Симферополь – -1 ...- 3
Кропивницкий – -1 ...- 3
Черкассы – -2 ...- 4
Чернигов – -4 ...- 5
Сумы – -5 ...- 7
Полтава – -4 ...- 6
Днепр – +2 ... + 4
Запорожье – 0 ... + 2
Донецк – -1 ... + 1
Луганск – -1 ... + 1
Харьков – -1 ...- 3
Киев – -3 ...- 5
Поделиться новостью