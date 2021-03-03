Погода в Украине 4 марта будет теплой и без осадков. На большинстве территории Украины температура воздуха будет колебаться от 7 до 14 градусов выше нуля.

Влажные облака над Украиной будет разгонять антициклон Жаклин, сообщила на своем фейсбуке синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 4 марта

Днем погода будет теплой почти на всей территории Украины – от 7 до 14 градусов выше нуля. На севере, правда, будет немного прохладнее – от 2 до 4 градусов тепла.

Ветер будет порывистый – 7 – 12 метров в секунду. Ночью в Украине ожидают заморозки: от минус 1 на Западе и до минус 3 на Востоке и севере.

В Киеве будет сухо и тепло: до 11 градусов тепла, ночью от нуля до минус двух.

Погода в городах Украины 4 марта

Ужгород – +10...+12

Львов – + 11...+13

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +10..+12

Луцк – +7...+9

Ровно – + 7...+9

Житомир – + 9..+11

Винница – + 9..+11

Одесса – + 9...+11

Николаев – + 9..+11

Херсон – + 8..+10

Симферополь – +7..+9

Кропивницкий – + 9...+11

Черкассы – + 9...+11

Чернигов – + 6...+8

Сумы – + 6...+8

Полтава – + 8...+10

Днепр – + 8...+10

Запорожье – + 7...+9

Донецк – + 6...+8

Луганск – + 6...+8

Харьков – + 7...+9

Киев – + 9...+11