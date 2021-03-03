Прогноз погоды на 4 марта: будет по-весеннему тепло и солнечно
Погода в Украине 4 марта будет теплой и без осадков. На большинстве территории Украины температура воздуха будет колебаться от 7 до 14 градусов выше нуля.
Источник:Укргидрометцентр
Влажные облака над Украиной будет разгонять антициклон Жаклин, сообщила на своем фейсбуке синоптик Наталка Диденко.
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Прогноз погоды на 4 марта
Днем погода будет теплой почти на всей территории Украины – от 7 до 14 градусов выше нуля. На севере, правда, будет немного прохладнее – от 2 до 4 градусов тепла.
Ветер будет порывистый – 7 – 12 метров в секунду. Ночью в Украине ожидают заморозки: от минус 1 на Западе и до минус 3 на Востоке и севере.
В Киеве будет сухо и тепло: до 11 градусов тепла, ночью от нуля до минус двух.
Погода в городах Украины 4 марта
Ужгород – +10...+12
Львов – + 11...+13
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +10..+12
Луцк – +7...+9
Ровно – + 7...+9
Житомир – + 9..+11
Винница – + 9..+11
Одесса – + 9...+11
Николаев – + 9..+11
Херсон – + 8..+10
Симферополь – +7..+9
Кропивницкий – + 9...+11
Черкассы – + 9...+11
Чернигов – + 6...+8
Сумы – + 6...+8
Полтава – + 8...+10
Днепр – + 8...+10
Запорожье – + 7...+9
Донецк – + 6...+8
Луганск – + 6...+8
Харьков – + 7...+9
Киев – + 9...+11
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