Погода в понедельник, 4 января, будет совершенно разной для разных регионов Украины. Пока на западе дождь, на юге, востоке и части центральных областей будет солнечно.

Кроме того, в Киевской, Черниговской и Сумской областях вместе с дождем будет падать и мокрый снег. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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Теплой погода будет на юге. Преимущественно здесь ожидается +3...+7 градусов, а в Крыму настоящая зимняя "жара" – +8...+10 градусов.

В то же время самыми холодными будут восточные, центральные и крайние северные области – 0...+3 градуса. Сумская область будет единственным регионом страны, где в течение дня столбик термометра местами будет переходить в "минусовые" значения.

На Западе, несмотря на дожди также будет тепло, чуть ли не как на юге страны – +3...+7 градусов. В то же время Закарпатья поборется с Крымом за температурную первенство – +7...+9 градусов.

В Киеве температура воздуха будет прохладной – +1...+3 градуса в течение дня. Между тем мокрый снег устроит "гонки" с дождем.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 4 января

Ужгород – +7...+9

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +5...+7

Николаев – +4...+6

Херсон – +3...+5

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – 0 ...+2

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на понедельник, 4 Января, от Укргидрометцентра