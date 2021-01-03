Прогноз погоды на 4 января: дожди и солнце разделят Украину
Погода в понедельник, 4 января, будет совершенно разной для разных регионов Украины. Пока на западе дождь, на юге, востоке и части центральных областей будет солнечно.
Кроме того, в Киевской, Черниговской и Сумской областях вместе с дождем будет падать и мокрый снег. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
Интересно Аномальная зима в Крыму: зафиксирован температурный рекорд
Теплой погода будет на юге. Преимущественно здесь ожидается +3...+7 градусов, а в Крыму настоящая зимняя "жара" – +8...+10 градусов.
В то же время самыми холодными будут восточные, центральные и крайние северные области – 0...+3 градуса. Сумская область будет единственным регионом страны, где в течение дня столбик термометра местами будет переходить в "минусовые" значения.
На Западе, несмотря на дожди также будет тепло, чуть ли не как на юге страны – +3...+7 градусов. В то же время Закарпатья поборется с Крымом за температурную первенство – +7...+9 градусов.
В Киеве температура воздуха будет прохладной – +1...+3 градуса в течение дня. Между тем мокрый снег устроит "гонки" с дождем.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 4 января
Ужгород – +7...+9
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +5...+7
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +5...+7
Николаев – +4...+6
Херсон – +3...+5
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – +1...+3
Луганск – 0...+2
Харьков – 0 ...+2
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на понедельник, 4 Января, от Укргидрометцентра
Поделиться новостью