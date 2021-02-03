Погода в Украине в четверг, 4 февраля, будет теплой, но дождливой. Синоптики вместе с повышениями температуры прогнозируют осадки, которые пройдут во всех областях. Также стоит ожидать сильных ветров.

Источник: Укргидрометцентр

Зона осадков будет двигаться постепенно, в течение суток с запада на восток. Порывы ветра в большинстве регионов будут достигать 15 – 20 метров за секунду.

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На Западной Украине синоптики прогнозируют значительные осадки. Столбики термометров будут показывать +4...+9 градусов. В восточных регионах ситуация будет похожей. Однако там будет несколько прохладнее – температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов.

В северных областях метеорологи предупреждают о том, что мокрый снег будет чередоваться с дождем. Отметка термометра удержится на +2...+4 градусах. Теплее всего будет на Юге Украины, в течение дня стоит ожидать значительное повышение температуры – +6...+10 градусов тепла.

В Карпатах через минусовую температуру – будет снежить.

В Киеве 4 февраля погода будет сложной. В столице ожидается дождь местами, вероятно, с мокрым снегом, и сильный ветер. Днем столбики термометров будут показывать от +3 до +5 градусов.

С 5 февраля в Украине начнется постепенное снижение температуры воздуха, соответственно, коварнее станет гололедица,

– сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 4 февраля

Ужгород – +7...+9

Львов – 5...+7

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +2...+4

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – 8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +6...+8

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 4 февраля / Данные Укргидрометцентра