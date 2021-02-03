Прогноз погоды на 4 февраля: Украину накроют дожди
Погода в Украине в четверг, 4 февраля, будет теплой, но дождливой. Синоптики вместе с повышениями температуры прогнозируют осадки, которые пройдут во всех областях. Также стоит ожидать сильных ветров.
Источник: Укргидрометцентр
Зона осадков будет двигаться постепенно, в течение суток с запада на восток. Порывы ветра в большинстве регионов будут достигать 15 – 20 метров за секунду.
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На Западной Украине синоптики прогнозируют значительные осадки. Столбики термометров будут показывать +4...+9 градусов. В восточных регионах ситуация будет похожей. Однако там будет несколько прохладнее – температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов.
В северных областях метеорологи предупреждают о том, что мокрый снег будет чередоваться с дождем. Отметка термометра удержится на +2...+4 градусах. Теплее всего будет на Юге Украины, в течение дня стоит ожидать значительное повышение температуры – +6...+10 градусов тепла.
В Карпатах через минусовую температуру – будет снежить.
В Киеве 4 февраля погода будет сложной. В столице ожидается дождь местами, вероятно, с мокрым снегом, и сильный ветер. Днем столбики термометров будут показывать от +3 до +5 градусов.
С 5 февраля в Украине начнется постепенное снижение температуры воздуха, соответственно, коварнее станет гололедица,
– сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 4 февраля
Ужгород – +7...+9
Львов – 5...+7
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +2...+4
Винница – +4...+6
Одесса – +8...+10
Николаев – +6...+8
Херсон – 8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +6...+8
Донецк – +4...+6
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +3...+5
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