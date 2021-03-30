Погода в Украине в среду, 31 марта, будет теплой и в основном сухой. Только в западных и северных областях ночью и утром может идти дождь. Столбики термометров достигнут в среднем +10 ... +14 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, ночью местами еще возможен небольшой мороз, однако днем ​​погода порадует украинцев теплом.

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Какой будет погода 31 марта

В большинстве областей воздух прогреется до +10 ... +14 градусов. На Западе будет еще теплее – +15 ... +18 градусов, однако на Востоке ожидают свежую погоду – +6 ... +9 градусов.

На Полтавщине, в Днепре, на Запорожье, в Николаевской области и в Крыму прогнозируют +8 ... +12 градусов.

Что до осадков, то в Украине будет преобладать сухая погода. Дождь может ночью и утром накрапывать в западных и северных областях.

Ветер будет дуть юго-западный, небольшой или умеренный.

В Киеве ночью и утром тоже возможен небольшой дождь. Однако уже днем ​​будет сухо, а столбики термометров достигнут +16 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 31 марта:

Ужгород – +14...+16

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +13..+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +14...+16

Винница – +12...+14

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +10...+12

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +13...+15

Сумы – +10...+12

Полтава – +10..+12

Днепро – +11...+13

Запорожье – +10..+12

Донецк – +10..+12

Луганск – +10..+12

Харьков – +10..+12

Киев – +14...+16