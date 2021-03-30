Прогноз погоды на 31 марта: украинцав порадует тепло до +17 градусов
Погода в Украине в среду, 31 марта, будет теплой и в основном сухой. Только в западных и северных областях ночью и утром может идти дождь. Столбики термометров достигнут в среднем +10 ... +14 градусов.
Источник:фейсбук Натальи Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, ночью местами еще возможен небольшой мороз, однако днем погода порадует украинцев теплом.
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Какой будет погода 31 марта
В большинстве областей воздух прогреется до +10 ... +14 градусов. На Западе будет еще теплее – +15 ... +18 градусов, однако на Востоке ожидают свежую погоду – +6 ... +9 градусов.
На Полтавщине, в Днепре, на Запорожье, в Николаевской области и в Крыму прогнозируют +8 ... +12 градусов.
Что до осадков, то в Украине будет преобладать сухая погода. Дождь может ночью и утром накрапывать в западных и северных областях.
Ветер будет дуть юго-западный, небольшой или умеренный.
В Киеве ночью и утром тоже возможен небольшой дождь. Однако уже днем будет сухо, а столбики термометров достигнут +16 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 31 марта:
Ужгород – +14...+16
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +13..+15
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +14...+16
Винница – +12...+14
Одесса – +11...+13
Николаев – +11...+13
Херсон – +10...+12
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +13...+15
Сумы – +10...+12
Полтава – +10..+12
Днепро – +11...+13
Запорожье – +10..+12
Донецк – +10..+12
Луганск – +10..+12
Харьков – +10..+12
Киев – +14...+16
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