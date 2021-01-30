Прогноз погоды на 31 января: в Украине – без осадков, но ветрено
Погода в Украине в воскресенье, 31 января, будет теплее, чем в предыдущие дни. Однако небольшие морозы таки обещают. Кроме того, почти на всей территории страны – без осадков.
Источник: Наталья Диденко, Укргидрометцентр
Снег днем может выпасть только в Закарпатской области. Хотя ночью осадки возможны по всей стране.
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Что прогнозируют синоптики
- Большинство регионов затянет облаками, однако на западе прогнозируют солнечную погоду.
- Хотя относительно тепло будет только на юге и востоке – +3 ... + 5 градусов.
- В западных и северных областях прогнозируют морозы – -1 ...-3 градуса.
- В центре – умеренная погода – -1 ... + 1.
Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре в Украине. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Дороги покроет гололед, поэтому пешеходам и водителям следует быть осторожными.
Какая погода будет в Киеве
В столице также днем осадков не будет. Вместо этого столбики термометров будут держаться на уровне 0 ... + 2 градуса. Правда, из-за сильного ветра жителям Киева стоит одеваться теплее.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 31 января:
Ужгород – -1 ... + 1
Львов – -1 ...– 3
Ивано-Франковск – -1 ...– 3
Тернополь – -1 ...– 3
Черновцы – -1 ...– 3
Хмельницкий – -1 ...– 3
Луцк – -1 ...– 3
Ровно – -1 ...– 3
Житомир – -1 ...– 3
Винница – -1 ... + 1
Одесса – +1 ... + 3
Николаев – +2 ... + 4
Херсон – +4 ... + 6
Симферополь – +6 ... + 8
Кропивницкий – -1 ... + 1
Черкассы – -1 ... + 1
Чернигов – -1 ...– 3
Сумы – -1 ...– 3
Полтава – -1 ... + 1
Днепр – 0 ... + 2
Запорожье – +3 ... + 5
Донецк – +3 ... + 5
Луганск – +3 ... + 5
Харьков – +3 ... + 5
Киев – 0 ...– 2
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