Погода в Украине в воскресенье, 31 января, будет теплее, чем в предыдущие дни. Однако небольшие морозы таки обещают. Кроме того, почти на всей территории страны – без осадков.

Источник: Наталья Диденко, Укргидрометцентр

Снег днем ​​может выпасть только в Закарпатской области. Хотя ночью осадки возможны по всей стране.

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Что прогнозируют синоптики

Большинство регионов затянет облаками, однако на западе прогнозируют солнечную погоду.

прогнозируют солнечную погоду. Хотя относительно тепло будет только на юге и востоке – +3 ... + 5 градусов.

– +3 ... + 5 градусов. В западных и северных областях прогнозируют морозы – -1 ...-3 градуса.

прогнозируют морозы – -1 ...-3 градуса. В центре – умеренная погода – -1 ... + 1.

Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре в Украине. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Дороги покроет гололед, поэтому пешеходам и водителям следует быть осторожными.

Какая погода будет в Киеве

В столице также днем ​​осадков не будет. Вместо этого столбики термометров будут держаться на уровне 0 ... + 2 градуса. Правда, из-за сильного ветра жителям Киева стоит одеваться теплее.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 31 января:

Ужгород – -1 ... + 1

Львов – -1 ...– 3

Ивано-Франковск – -1 ...– 3

Тернополь – -1 ...– 3

Черновцы – -1 ...– 3

Хмельницкий – -1 ...– 3

Луцк – -1 ...– 3

Ровно – -1 ...– 3

Житомир – -1 ...– 3

Винница – -1 ... + 1

Одесса – +1 ... + 3

Николаев – +2 ... + 4

Херсон – +4 ... + 6

Симферополь – +6 ... + 8

Кропивницкий – -1 ... + 1

Черкассы – -1 ... + 1

Чернигов – -1 ...– 3

Сумы – -1 ...– 3

Полтава – -1 ... + 1

Днепр – 0 ... + 2

Запорожье – +3 ... + 5

Донецк – +3 ... + 5

Луганск – +3 ... + 5

Харьков – +3 ... + 5

Киев – 0 ...– 2



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