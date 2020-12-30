В канун Нового года, 31 декабря, погода в Украине будет в основном весенней. Температура днем будет колебаться в пределах от 4 до 10 градусов тепла. Кроме того, на большинстве украинской территории будет сухо. Правда, на западе прогнозируют дожди.

Прогноз погоды на 31 декабря от Натальи Диденко

Как отметила синоптик, свежее всего в четверг будет на востоке. Здесь столбики термометров днем покажут +1...+4 градуса. А самую теплую погоду прогнозируют в южной части. Здесь температура воздуха поднимется до +7...+12 градусов, а в Крыму – до +12...+15 градусов. Об этом Наталья Диденко написала в фейсбуке.

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На западе температура в среднем поднимется до +5...+6 градусов. Кроме дождей, также есть вероятность мокрого снега, а в Карпатах – снег. На остальной территории – без существенных осадков, максимум морось.

Что касается Киева, то в столице в четверг будет без существенных осадков. Температуру воздуха в заключительный день 2020-го года следует ожидать на уровне +5...+7 градусов.

Что говорят в Укргидрометцентре

В Украинском гидрометцентре прогнозируют дождь только на Западе, на остальной территории без осадков. Самую холодную температуру следует ожидать на Харьковщине, Луганщине и Донетчине – +2... +4. А наймаксимальніше столбики термометров поднимутся на Херсонщине и в Крыму – +11... +13.

На западе ветер будет дуть в северо-западном направлении, на севере, востоке и в Крыму – в юго-восточном, а в центре и на юге – в южном. Во всех случаях его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 31 декабря

Ужгород – + 6...+8

Львов – + 4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – + 4...+6

Черновцы – + 5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – + 4...+6

Житомир – + 5...+7

Винница – + 6...+8

Одесса – +10...+12

Николаев – + 11...+13

Херсон – + 9...+11

Симферополь – + 11...+13

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – + 6...+8

Чернигов – + 6...+8

Сумы – + 4...+6

Полтава – + 5...+7

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – + 2...+4

Луганск – + 2...+4

Харьков – + 2...+4

Киев – + 2...+4



Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / Данные Укргидрометцентра