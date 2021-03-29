Прогноз погоды на 30 марта: весна несмелыми шагами идет в Украину
Погода в Украине 30 марта будет все быстрее приближаться к настоящей весенней. В некоторых регионах, правда, возможны дожди и даже заморозки ночью, однако днем температура будет прогреваться и пересекать отметку в плюс 10 градусов.
Прогноз погоды на 30 марта
Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +8...+12 градусов. На Востоке несколько свежее – +6..+8 градусов. Температура ночью +2..+5 градусов, в некоторых регионах возможен минус.
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Ночью в Черновицкой, Харьковской, Луганской, Сумской, Донецкой областях столбик термометра опустится до -2.
Синоптики не прогнозируют осадков на Востоке и Севере. Кратковременные дожди возможны на Львовщине, Николаевщине и в Крыму. На остальной территории – облачно с прояснениями.
Прогноз от синоптика Натальи Диденко
Как сообщает Наталья Диденко в своем фейсбуке, 30 марта погоду Украины будет определять антициклон Nikole. Он придет на помощь восточному антициклону, и они вместе вытеснят влажный одесский циклон в воды Черного моря.
30 марта существенных осадков не предвидится, разве на Западе Украины небольшой дождь, и остатки влажности возможны в Одесской области и в Крыму.
Температура воздуха во вторник самой низкой ожидается на Западе и Востоке, днем – +6...+10 градусов, на остальной территории будет теплее – +10...+14 градусов.
В Киеве вторник обещает быть сравнительно теплым, около +10...+12 градусов. Существенных осадков не прогнозируют.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 30 марта
Ужгород – +9...+11
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9..+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +10...+12
Винница – +8...+10
Одесса – +8...+10
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +8...+10
Полтава – +9...+11
Днепр – +9...+11
Запорожье – +8...+10
Донецк – +6...+8
Луганск – +6...+8
Харьков – +7...+9
Киев – +9...+11
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