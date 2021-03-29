Погода в Украине 30 марта будет все быстрее приближаться к настоящей весенней. В некоторых регионах, правда, возможны дожди и даже заморозки ночью, однако днем температура будет прогреваться и пересекать отметку в плюс 10 градусов.

Прогноз погоды на 30 марта

Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +8...+12 градусов. На Востоке несколько свежее – +6..+8 градусов. Температура ночью +2..+5 градусов, в некоторых регионах возможен минус.

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Ночью в Черновицкой, Харьковской, Луганской, Сумской, Донецкой областях столбик термометра опустится до -2.

Синоптики не прогнозируют осадков на Востоке и Севере. Кратковременные дожди возможны на Львовщине, Николаевщине и в Крыму. На остальной территории – облачно с прояснениями.

Прогноз от синоптика Натальи Диденко

Как сообщает Наталья Диденко в своем фейсбуке, 30 марта погоду Украины будет определять антициклон Nikole. Он придет на помощь восточному антициклону, и они вместе вытеснят влажный одесский циклон в воды Черного моря.

30 марта существенных осадков не предвидится, разве на Западе Украины небольшой дождь, и остатки влажности возможны в Одесской области и в Крыму.

Температура воздуха во вторник самой низкой ожидается на Западе и Востоке, днем – +6...+10 градусов, на остальной территории будет теплее – +10...+14 градусов.

В Киеве вторник обещает быть сравнительно теплым, около +10...+12 градусов. Существенных осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 30 марта

Ужгород – +9...+11

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9..+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +10...+12

Винница – +8...+10

Одесса – +8...+10

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +8...+10

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +8...+10

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +7...+9

Киев – +9...+11