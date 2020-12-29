Погода в среду, 30 декабря, будет теплой и солнечной. Последняя среда 2020 года порадует украинцев высокими температурами. В Центральной и Южной Украине будет в среднем +7 ... +9 градусов.

Но теплее всего на юге нашей страны. Там термометры покажут даже до +14 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который будет падать до самого вечера. Несмотря на это, температура воздуха составит +7 ... +9 градусов. На Востоке солнце лишь изредка будет прятаться за облаками. А вот осадков синоптики не прогнозируют. Термометры там покажут +3 ... +5 градусов.

На севере Украины утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий дождь. Воздух там прогреется до +6 ... +8 градусов. На Юге столбики термометров максимально покажут +10 ... +12 градусов. А в оккупированном Крыму воздух прогреется до +12 ... +14 градусов.

В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий дождь. Воздух прогреется до +6 ... +8 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины в среду, 30 декабря

Ужгород – +6...+8

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +7...+9

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +7...+9

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +6...+8

Сумы – +4...+6

Полтава – +6...+8

Днепр – +8...+10

Запорожье – +6...+8

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – +6...+8

Прогноз погоды на 30 декабря / Фото Укргидрометцентра