Прогноз погоды на 30 декабря: в Украину идет потепление, до +14 градусов
Погода в среду, 30 декабря, будет теплой и солнечной. Последняя среда 2020 года порадует украинцев высокими температурами. В Центральной и Южной Украине будет в среднем +7 ... +9 градусов.
Но теплее всего на юге нашей страны. Там термометры покажут даже до +14 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который будет падать до самого вечера. Несмотря на это, температура воздуха составит +7 ... +9 градусов. На Востоке солнце лишь изредка будет прятаться за облаками. А вот осадков синоптики не прогнозируют. Термометры там покажут +3 ... +5 градусов.
На севере Украины утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий дождь. Воздух там прогреется до +6 ... +8 градусов. На Юге столбики термометров максимально покажут +10 ... +12 градусов. А в оккупированном Крыму воздух прогреется до +12 ... +14 градусов.
В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий дождь. Воздух прогреется до +6 ... +8 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины в среду, 30 декабря
Ужгород – +6...+8
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +7...+9
Ровно – +5...+7
Житомир – +4...+6
Винница – +7...+9
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +6...+8
Сумы – +4...+6
Полтава – +6...+8
Днепр – +8...+10
Запорожье – +6...+8
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +3...+5
Киев – +6...+8
Прогноз погоды на 30 декабря / Фото Укргидрометцентра
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