Погода в Украине в среду, 3 марта, будет солнечной и сухой. В среднем столбики термометров будут достигать + 5...+10 градусов.

По словам синоптика, в Украине будет господствовать антициклон Jacqueline, поэтому будет преобладать сухая погода.

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Прогноз погоды на 3 марта

Во всех областях будет светить солнце, осадки маловероятны. Однако будет дуть юго-западный ветер, который разгоняется до 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня в среднем составит +5...+10 градусов, в восточных и северо-восточных регионах будет +3...+5 градусов, а в западных – +10...+12 градусов.

В Киеве ожидают солнечную, но ветреную погоду. Днем воздух прогреется до + 9 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 3 марта

Ужгород – +10...+12

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – + 7..+9

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +7..+9

Винница – + 7..+9

Одесса – +10...+12

Николаев – +7..+9

Херсон – + 7..+9

Симферополь – +7..+9

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – + 6...+8

Чернигов – + 4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – + 5...+7

Днепр – + 5...+7

Запорожье – + 5...+7

Донецк – + 4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – + 7...+9



Прогноз погоды на 3 марта / Карта Укргидрометцентра