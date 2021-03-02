Прогноз погоды на 3 марта: украинцев будут радовать солнце и тепло до +12 градусов
Погода в Украине в среду, 3 марта, будет солнечной и сухой. В среднем столбики термометров будут достигать + 5...+10 градусов.
Источник:фейсбук Натальи Диденко
По словам синоптика, в Украине будет господствовать антициклон Jacqueline, поэтому будет преобладать сухая погода.
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Прогноз погоды на 3 марта
Во всех областях будет светить солнце, осадки маловероятны. Однако будет дуть юго-западный ветер, который разгоняется до 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха в течение дня в среднем составит +5...+10 градусов, в восточных и северо-восточных регионах будет +3...+5 градусов, а в западных – +10...+12 градусов.
В Киеве ожидают солнечную, но ветреную погоду. Днем воздух прогреется до + 9 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 3 марта
Ужгород – +10...+12
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – + 7..+9
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +7..+9
Винница – + 7..+9
Одесса – +10...+12
Николаев – +7..+9
Херсон – + 7..+9
Симферополь – +7..+9
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – + 6...+8
Чернигов – + 4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – + 5...+7
Днепр – + 5...+7
Запорожье – + 5...+7
Донецк – + 4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – + 7...+9
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