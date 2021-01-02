Прогноз погоды на 3 января: облачно и немного похолодает
Погода в Украине в воскресенье, 3 января, обещает быть сухой, несколько ветряной и преимущественно теплой, как на январь. Правда, температура воздуха немного снизится по сравнению с субботой. В то же время всю украинскую территорию покроют облака.
Прогноз погоды на 3 января от Натальи Диденко
Как отметила синоптик, температура воздуха в воскресенье будет колебаться в пределах +3...+5 градусов. На востоке прогнозируют от 0 до +3 градусов. В то же время гораздо теплее будет в южной части и на Закарпатье – +6...+12 градусов. Об этом Диденко написала в фейсбуке.
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В Киеве 3 января осадки маловероятны. Днем следует ожидать от 3 до 5 градусов тепла. Юго-восточный ветер может быть порывистым.
Что говорят в Укргидрометцентре
В Украинском гидрометцентре прогнозируют облачную погоду во всех областях Украины. Правда, осадков не будет.
Самую теплую погоду следует ожидать на Закарпатье – +7...+9. Несколько прохладнее, но все равно тепло будет и в Одесской области – +6...+8. А самыми холодными точками Украины станут восточные области, а именно Харьковщина, Луганщина и Донетчина. Здесь столбики термометров будут показывать 0...2 градуса тепла.
Ветер будет дуть с юго-востока, на юге и на востоке – с востока. Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 3 января
Ужгород – +7...+9
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +6...+8
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +1...+3
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +2...+4
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Прогноз погоды в Украине на 3 января / Данные Укргидрометцентра
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