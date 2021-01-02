Погода в Украине в воскресенье, 3 января, обещает быть сухой, несколько ветряной и преимущественно теплой, как на январь. Правда, температура воздуха немного снизится по сравнению с субботой. В то же время всю украинскую территорию покроют облака.

Прогноз погоды на 3 января от Натальи Диденко

Как отметила синоптик, температура воздуха в воскресенье будет колебаться в пределах +3...+5 градусов. На востоке прогнозируют от 0 до +3 градусов. В то же время гораздо теплее будет в южной части и на Закарпатье – +6...+12 градусов. Об этом Диденко написала в фейсбуке.

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В Киеве 3 января осадки маловероятны. Днем следует ожидать от 3 до 5 градусов тепла. Юго-восточный ветер может быть порывистым.

Что говорят в Укргидрометцентре

В Украинском гидрометцентре прогнозируют облачную погоду во всех областях Украины. Правда, осадков не будет.

Самую теплую погоду следует ожидать на Закарпатье – +7...+9. Несколько прохладнее, но все равно тепло будет и в Одесской области – +6...+8. А самыми холодными точками Украины станут восточные области, а именно Харьковщина, Луганщина и Донетчина. Здесь столбики термометров будут показывать 0...2 градуса тепла.

Ветер будет дуть с юго-востока, на юге и на востоке – с востока. Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 3 января

Ужгород – +7...+9

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +6...+8

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +2...+4

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Прогноз погоды в Украине на 3 января / Данные Укргидрометцентра