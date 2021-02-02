Погода в Украине в среду, 3 февраля, будет теплой, но местами дождливой. Синоптики прогнозируют значительное потепление почти во всех областях Украины, кроме северных. А вот на Западной Украине дождливо.

Источник: Укргидрометцентр

Самая низкая температура будет на Сумщине и Киевщине.

Важно В Украину 3 февраля придет потепление: столбики термометров поднимутся до +10 градусов

На Западной Украине утром и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к середине дня он должен прекратиться. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. Погода в Восточной Украине будет преимущественно ясной. Однако синоптики не исключают небольшой дождь. Там прогнозируют + 6...+8 градусов.

На Севере Украины погода будет облачной и прохладной. Местами возможен мелкий снег. Температура воздуха составит +2...+4 градуса. На Юге Украины будет ясно и солнечно. Синоптики не прогнозируют осадков. Температура воздуха будет в пределах +6...+8 градусов.

В Киеве в течение всего дня будет держаться облачная погода. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха в столице составит +1...+3 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 3 февраля

Ужгород – +5...+7

Львов – + 5...+7

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – + 4...+6

Черновцы – + 6...+8

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – + 6...+8

Николаев – + 6...+8

Херсон – + 7...+9

Симферополь – + 8...+10

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – + 2...+4

Чернигов – + 2...+4

Сумы – + 1...+3

Полтава – + 2...+4

Днепр – + 6...+8

Запорожье – + 7...+9

Донецк – + 7...+9

Луганск – + 6...+8

Харьков – + 4...+6

Киев – + 1...+3

Прогноз погоды на 3 февраля / Данные Укргидрометцентра