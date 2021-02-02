Прогноз погоды на 3 февраля: на Западную Украину надвигаются ливни
Погода в Украине в среду, 3 февраля, будет теплой, но местами дождливой. Синоптики прогнозируют значительное потепление почти во всех областях Украины, кроме северных. А вот на Западной Украине дождливо.
Источник: Укргидрометцентр
Самая низкая температура будет на Сумщине и Киевщине.
Важно В Украину 3 февраля придет потепление: столбики термометров поднимутся до +10 градусов
На Западной Украине утром и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к середине дня он должен прекратиться. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. Погода в Восточной Украине будет преимущественно ясной. Однако синоптики не исключают небольшой дождь. Там прогнозируют + 6...+8 градусов.
На Севере Украины погода будет облачной и прохладной. Местами возможен мелкий снег. Температура воздуха составит +2...+4 градуса. На Юге Украины будет ясно и солнечно. Синоптики не прогнозируют осадков. Температура воздуха будет в пределах +6...+8 градусов.
В Киеве в течение всего дня будет держаться облачная погода. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха в столице составит +1...+3 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 3 февраля
Ужгород – +5...+7
Львов – + 5...+7
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – + 4...+6
Черновцы – + 6...+8
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – + 6...+8
Николаев – + 6...+8
Херсон – + 7...+9
Симферополь – + 8...+10
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – + 2...+4
Чернигов – + 2...+4
Сумы – + 1...+3
Полтава – + 2...+4
Днепр – + 6...+8
Запорожье – + 7...+9
Донецк – + 7...+9
Луганск – + 6...+8
Харьков – + 4...+6
Киев – + 1...+3
Прогноз погоды на 3 февраля / Данные Укргидрометцентра
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