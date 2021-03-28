Прогноз погоды на 29 марта: на западе – солнце, в других областях – дождь
Погода в Украине в понедельник, 29 марта, будет разнообразной. Жители западных областей и Харькова смогут насладиться солнцем. В то же время на всей остальной территории страны будет пасмурно.
Источник:Укргидрометцентр
Какой будет погода 29 марта
Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах + 8...+11 градусов. Синоптики прогнозируют осадки – дождь и мокрый снег.
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На западе столбик термометра поднимется до + 8...+11 градусов. Осадков, по словам синоптиков, не будет. На небе будет появляться солнце.
На востоке Украины температура будет такой же. Однако возможны дождь, мокрый снег и ветер. Сухую погоду прогнозируют только на территории Харьковской области.
На севере и юге погода будет одинаковой. Лишь в Одесской области дождь будет идти немного сильнее.
Не обойдут осадки и центральные области. По данным синоптиков, воздух там прогреется до +9...+11 градусов.
В Киеве неделя начнется пасмурной и дождливой погодой. К счастью, температура воздуха не будет очень холодной – + 9...+11 градусов. Однако вытаскивать из шкафа весеннее пальто еще не время.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 29 марта
Ужгород – + 9...+11
Львов – + 8...+10
Ивано –Франковск – +9...+11
Тернополь – + 9...+11
Черновцы – + 8..+10
Хмельницкий – + 8...+10
Луцк – + 9...+11
Ровно – + 9...+11
Житомир – + 8...+10
Винница – + 9...+11
Одесса – + 9...+11
Николаев – + 9...+11
Херсон – + 8...+10
Симферополь – + 9...+11
Кропивницкий – + 9...+11
Черкассы – + 9...+11
Чернигов – + 9...+11
Сумы – + 9...+11
Полтава – +10...+12
Днепр – + 10...+12
Запорожье – +18...+10
Донецк – + 8...+10
Луганск – + 9...+11
Харьков – + 9...+11
Киев – + 9...+11
Какой будет погода в Украине 29 марта / Карта Укргидрометцентра
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