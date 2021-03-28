Погода в Украине в понедельник, 29 марта, будет разнообразной. Жители западных областей и Харькова смогут насладиться солнцем. В то же время на всей остальной территории страны будет пасмурно.

Какой будет погода 29 марта

Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах + 8...+11 градусов. Синоптики прогнозируют осадки – дождь и мокрый снег.

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На западе столбик термометра поднимется до + 8...+11 градусов. Осадков, по словам синоптиков, не будет. На небе будет появляться солнце.

На востоке Украины температура будет такой же. Однако возможны дождь, мокрый снег и ветер. Сухую погоду прогнозируют только на территории Харьковской области.

На севере и юге погода будет одинаковой. Лишь в Одесской области дождь будет идти немного сильнее.

Не обойдут осадки и центральные области. По данным синоптиков, воздух там прогреется до +9...+11 градусов.

В Киеве неделя начнется пасмурной и дождливой погодой. К счастью, температура воздуха не будет очень холодной – + 9...+11 градусов. Однако вытаскивать из шкафа весеннее пальто еще не время.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 29 марта

Ужгород – + 9...+11

Львов – + 8...+10

Ивано –Франковск – +9...+11

Тернополь – + 9...+11

Черновцы – + 8..+10

Хмельницкий – + 8...+10

Луцк – + 9...+11

Ровно – + 9...+11

Житомир – + 8...+10

Винница – + 9...+11

Одесса – + 9...+11

Николаев – + 9...+11

Херсон – + 8...+10

Симферополь – + 9...+11

Кропивницкий – + 9...+11

Черкассы – + 9...+11

Чернигов – + 9...+11

Сумы – + 9...+11

Полтава – +10...+12

Днепр – + 10...+12

Запорожье – +18...+10

Донецк – + 8...+10

Луганск – + 9...+11

Харьков – + 9...+11

Киев – + 9...+11



Какой будет погода в Украине 29 марта / Карта Укргидрометцентра