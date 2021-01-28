Погода в Украине в пятницу, 29 января, будет пасмурной. Циклон, пришедший на территорию Украины накануне, продолжит бушевать в центральных и южных регионах. Там синоптики прогнозируют снегопады.

Источник: Укргидрометцентр

Во всех областях Украины столбики термометров ночью покажут минусовую температуру.

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На Западной Украине ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, все остальное время небо будет покрыто облаками. Утром продолжится ночной снег, но ближе к середине дня он должен закончиться. Температура воздуха 0...+2 градуса. Небо в Восточной Украине будет пасмурным, однако серьезных осадков синоптики не прогнозируют. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса.

На севере Украины почти весь день будет идти снег. Спасатели предупредили о замерзании дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности. Температура воздуха 0...+2 градуса. Юг Украины местами будет страдать от гололеда. Температура воздуха в столице составит +1...+3 градуса.

В Киеве периодически будет идти снег, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится. Температура воздуха в столице составит -1...+1 градус.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 29 января

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0 ...– 2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – +2...+4

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 29 января / Данные Укргидрометцентра