Прогноз погоды на 29 января: на большинстве территории Украины ухудшится погода
Погода в Украине в пятницу, 29 января, будет пасмурной. Циклон, пришедший на территорию Украины накануне, продолжит бушевать в центральных и южных регионах. Там синоптики прогнозируют снегопады.
Источник: Укргидрометцентр
Во всех областях Украины столбики термометров ночью покажут минусовую температуру.
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На Западной Украине ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, все остальное время небо будет покрыто облаками. Утром продолжится ночной снег, но ближе к середине дня он должен закончиться. Температура воздуха 0...+2 градуса. Небо в Восточной Украине будет пасмурным, однако серьезных осадков синоптики не прогнозируют. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса.
На севере Украины почти весь день будет идти снег. Спасатели предупредили о замерзании дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности. Температура воздуха 0...+2 градуса. Юг Украины местами будет страдать от гололеда. Температура воздуха в столице составит +1...+3 градуса.
В Киеве периодически будет идти снег, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится. Температура воздуха в столице составит -1...+1 градус.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 29 января
Ужгород – +2...+4
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0 ...– 2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – +2...+4
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +2...+4
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – -1...+1
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