Погода во вторник, 29 декабря, будет удивительно теплой и ветреной. В течение дня температура воздуха прогреется до +11...+13 градусов.

Холоднее всего будет на востоке. Об этом на своей странице в фейсбуке написала украинская синоптик Наталья Диденко.

Актуально Почти всю Украину накроют сильные ветры: где ждать непогоду

Новый год приближается, и все вокруг так радуются, что скоро этот, прямо скажем, непростой старенький год, заканчивается, так спешат, что уж как-то невежливо подталкивают его в спину – заполняют все вокруг весенними градусами,

- заметила Диденко.

Что еще говорит синоптик

Украина будет страдать от сильного юго-восточного ветра.



Осадки возможны только на Западе и Юге.



В Киеве температура воздуха составит + 5...+7 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины во вторник, 29 декабря

Ужгород – +11...+13

Львов – + 9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +7...+9

Ровно – + 7...+9

Житомир – + 6...+8

Винница – + 7...+9

Одесса – + 11...+13

Николаев – + 11...+13

Херсон- + 8...+10

Симферополь – + 9...+11

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – + 6...+8

Чернигов – + 2...+4

Сумы – 0...+2

Полтава – 2...+4

Днепр – + 6...+8

Запорожье – +4...+6

Донецк – +1...+3

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...+2

Киев – + 5...+7



Прогноз погоды на 29 декабря / Карта Укргидрометцентра