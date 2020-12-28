Прогноз погоды на 29 декабря: в Украину приедет почти весеннее тепло
Погода во вторник, 29 декабря, будет удивительно теплой и ветреной. В течение дня температура воздуха прогреется до +11...+13 градусов.
Холоднее всего будет на востоке. Об этом на своей странице в фейсбуке написала украинская синоптик Наталья Диденко.
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Новый год приближается, и все вокруг так радуются, что скоро этот, прямо скажем, непростой старенький год, заканчивается, так спешат, что уж как-то невежливо подталкивают его в спину – заполняют все вокруг весенними градусами,
- заметила Диденко.
Что еще говорит синоптик
- Украина будет страдать от сильного юго-восточного ветра.
- Осадки возможны только на Западе и Юге.
- В Киеве температура воздуха составит + 5...+7 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины во вторник, 29 декабря
Ужгород – +11...+13
Львов – + 9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +7...+9
Ровно – + 7...+9
Житомир – + 6...+8
Винница – + 7...+9
Одесса – + 11...+13
Николаев – + 11...+13
Херсон- + 8...+10
Симферополь – + 9...+11
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – + 6...+8
Чернигов – + 2...+4
Сумы – 0...+2
Полтава – 2...+4
Днепр – + 6...+8
Запорожье – +4...+6
Донецк – +1...+3
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...+2
Киев – + 5...+7
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