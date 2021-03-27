Прогноз погоды на 28 марта: на Западе и в Киеве – дожди, в других регионах до +15
В большинстве областей Украины в воскресенье, 28 марта, будет по-весеннему тепло. Осадки прогнозируют лишь в западных регионах и на Киевщине.
Теплее всего в воскресенье будет в Одесской области. Там днем температура воздуха прогреется до +13... +15 градусов.
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В то же время в других регионах на Юге температура будет колебаться в пределах от +10 до +14 градусов. Небо будет облачным, но осадков синоптики не прогнозируют.
Запад накроют дожди. Погода будет достаточно прохладной, только на Закарпатье и Прикарпатье температура поднимется до +11, а в Винницкой области – до +12.
На Севере – облачно, но без осадков. Столбики термометров покажут +10... +12 градусов в Сумской области и +11... +13 градусов на Черниговщине.
Тепло будет и в Центре и на Востоке. Там дневная температура будет держаться в среднем на уровне +10... +12 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют.
В Киеве в воскресенье – до +13 градусов, будет облачно. Кроме этого, есть вероятность осадков. Небольшой дождь может несколько снизить температуру воздуха.
Прогноз погоды Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в западных, северных и центральных областях, а вечером фронт дойдет до Одесской области.
Восточная часть побудет в сухой погоде. Температура воздуха, как весенний ветер – легкомысленно носится по градусной шкале,
– подчеркнула она.
И добавила, что из-за деятельности холодного атмосферного фронта на Западе снова похолодает. В то же время на остальной территории Украины еще побудет теплая погода.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 28 марта
Ужгород – +9... +11
Львов – +7... +9
Ивано-Франковск – +9... +11
Тернополь – +8... +10
Черновцы – +8... +10
Хмельницкий – +7... +9
Луцк – +8... +10
Ровно – +7... +9
Житомир – +8... +10
Винница – +10... +12
Одесса – +13... +15
Николаев – +12... +14
Херсон – +10... +12
Симферополь – +10... +12
Кропивницкий – +10... +12
Черкассы – +10... +12
Чернигов – +11... +13
Сумы – +10... +12
Полтава – +10... +12
Днепр – +11... +13
Запорожье – +10... +12
Донецк – +9... +11
Луганск – +9... +11
Харьков – +9... +11
Киев – +11... +13
Прогноз погоды на 28 марта / Данные Укргидрометцентра
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