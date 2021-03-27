В большинстве областей Украины в воскресенье, 28 марта, будет по-весеннему тепло. Осадки прогнозируют лишь в западных регионах и на Киевщине.

Теплее всего в воскресенье будет в Одесской области. Там днем ​​температура воздуха прогреется до +13... +15 градусов.

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В то же время в других регионах на Юге температура будет колебаться в пределах от +10 до +14 градусов. Небо будет облачным, но осадков синоптики не прогнозируют.

Запад накроют дожди. Погода будет достаточно прохладной, только на Закарпатье и Прикарпатье температура поднимется до +11, а в Винницкой области – до +12.

На Севере – облачно, но без осадков. Столбики термометров покажут +10... +12 градусов в Сумской области и +11... +13 градусов на Черниговщине.

Тепло будет и в Центре и на Востоке. Там дневная температура будет держаться в среднем на уровне +10... +12 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют.

В Киеве в воскресенье – до +13 градусов, будет облачно. Кроме этого, есть вероятность осадков. Небольшой дождь может несколько снизить температуру воздуха.

Прогноз погоды Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в западных, северных и центральных областях, а вечером фронт дойдет до Одесской области.

Восточная часть побудет в сухой погоде. Температура воздуха, как весенний ветер – легкомысленно носится по градусной шкале,

– подчеркнула она.

И добавила, что из-за деятельности холодного атмосферного фронта на Западе снова похолодает. В то же время на остальной территории Украины еще побудет теплая погода.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 28 марта

Ужгород – +9... +11

Львов – +7... +9

Ивано-Франковск – +9... +11

Тернополь – +8... +10

Черновцы – +8... +10

Хмельницкий – +7... +9

Луцк – +8... +10

Ровно – +7... +9

Житомир – +8... +10

Винница – +10... +12

Одесса – +13... +15

Николаев – +12... +14

Херсон – +10... +12

Симферополь – +10... +12

Кропивницкий – +10... +12

Черкассы – +10... +12

Чернигов – +11... +13

Сумы – +10... +12

Полтава – +10... +12

Днепр – +11... +13

Запорожье – +10... +12

Донецк – +9... +11

Луганск – +9... +11

Харьков – +9... +11

Киев – +11... +13



Прогноз погоды на 28 марта / Данные Укргидрометцентра