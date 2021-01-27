Погода в Украине в четверг, 28 января, будет прохладной и богатой на осадки. В большинстве областей синоптики прогнозируют снег, только на востоке потеплеет – будет падать дождь со снегом.

Источник: Укргидрометцентр

Метеорологи предупреждают в четверг о гололедице на дорогах и призывают водителей быть внимательными и осторожными.

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На Западной Украине синоптики не прогнозируют существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов. На Востоке Украины – порой возможен периодический дождь и порывистый ветер. Столбики термометров будут показывать +2...+7 градусов.

На Севере Украины небо будет покрыто облаками. Метеорологи предупреждают о сильном снеге и сильном дожде со снегом. Отметка термометра опустится до -1...-3 градусов. На Юге Украины ситуация будет похожей. Там в течение дня стоит ожидать снег и дождь со снегом. Температура воздуха составит -1...-3 градусов. Только в Крыму будет существенно теплее – + 6...+8 градусов.

В Киеве продолжится настоящая зима – в столице прогнозируют снег. Днем столбики термометров будут показывать -1...+ 1 градус. На дорогах будет скользко.

Киевляне! Готовьте на завтра салазки и зарядите телефон, чтобы фотографировать настоящую зиму,

– отметила синоптик Наталья Диденко.

Кроме этого, она подчеркнула, что особенно внимательными нужно быть тем, кто находится в полосе Одесса – Кропивницкий – Полтава – Сумы. По ее словам, это сейчас зона снегопадов.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 28 января

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -1...-3

Винница – -1...+1

Одесса – -1...-3

Николаев – -1...+1

Херсон – 0...-2

Симферополь – + 6...+8

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...-3

Сумы – 0...-2

Полтава – 0...2

Днепр – + 4...+6

Запорожье – 2...4

Донецк – + 6...+8

Луганск – + 6...+8

Харьков – + 6...+8

Киев – 0...-2



Прогноз погоды на 28 января / данные Укргидрометцентра