Прогноз погоды на 28 января: в Украине и будет снежно и дождливо
Погода в Украине в четверг, 28 января, будет прохладной и богатой на осадки. В большинстве областей синоптики прогнозируют снег, только на востоке потеплеет – будет падать дождь со снегом.
Источник: Укргидрометцентр
Метеорологи предупреждают в четверг о гололедице на дорогах и призывают водителей быть внимательными и осторожными.
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На Западной Украине синоптики не прогнозируют существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов. На Востоке Украины – порой возможен периодический дождь и порывистый ветер. Столбики термометров будут показывать +2...+7 градусов.
На Севере Украины небо будет покрыто облаками. Метеорологи предупреждают о сильном снеге и сильном дожде со снегом. Отметка термометра опустится до -1...-3 градусов. На Юге Украины ситуация будет похожей. Там в течение дня стоит ожидать снег и дождь со снегом. Температура воздуха составит -1...-3 градусов. Только в Крыму будет существенно теплее – + 6...+8 градусов.
В Киеве продолжится настоящая зима – в столице прогнозируют снег. Днем столбики термометров будут показывать -1...+ 1 градус. На дорогах будет скользко.
Киевляне! Готовьте на завтра салазки и зарядите телефон, чтобы фотографировать настоящую зиму,
– отметила синоптик Наталья Диденко.
Кроме этого, она подчеркнула, что особенно внимательными нужно быть тем, кто находится в полосе Одесса – Кропивницкий – Полтава – Сумы. По ее словам, это сейчас зона снегопадов.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 28 января
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -1...-3
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -1...-3
Винница – -1...+1
Одесса – -1...-3
Николаев – -1...+1
Херсон – 0...-2
Симферополь – + 6...+8
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...-3
Сумы – 0...-2
Полтава – 0...2
Днепр – + 4...+6
Запорожье – 2...4
Донецк – + 6...+8
Луганск – + 6...+8
Харьков – + 6...+8
Киев – 0...-2
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