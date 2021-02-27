Прогноз погоды на 28 февраля: зима простится холодом и мокрым снегом
Погода в Украине в воскресенье, 28 февраля, будет довольно прохладной. Температура воздуха снова опустится до +1...+6 градусов.
Источник:Укргидрометцентр
В большинстве областей синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Солнце будет сиять только на Закарпатье и Винничине.
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Теплее всего будет на западе Украины. Там температура прогреется до +6...+8 градусов. В то же время жителям фактически всех областей придется страдать от снега с дождем.
В центральных регионах страны температура воздуха будет колебаться от +2 до + 4 градусов. Там тоже будет снежно.
Жителям Востока удастся избежать осадков. Снег будет идти только на Сумщине. В то же время там синоптики также прогнозируют похолодание. Температура воздуха опустится до +2...+4 градусов.
На Юге также будет сухо, но облачно. Средняя температура воздуха там составит +3...+ 5 градусов тепла.
Что говорит синоптик Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что "февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром".
К похолоданию присоединится некомфортный северо-западный ветер, порывы которого в выходные дни могут достигать штормовых,
– заявила Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 27 февраля
Ужгород – +6...+8
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3..+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3..+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +2...+4
Винница – +1...+3
Одесса – +4...+6
Николаев – +3..+5
Херсон – +3..+5
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – +3..+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +2...+4
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