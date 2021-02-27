Погода в Украине в воскресенье, 28 февраля, будет довольно прохладной. Температура воздуха снова опустится до +1...+6 градусов.

В большинстве областей синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Солнце будет сиять только на Закарпатье и Винничине.

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Теплее всего будет на западе Украины. Там температура прогреется до +6...+8 градусов. В то же время жителям фактически всех областей придется страдать от снега с дождем.

В центральных регионах страны температура воздуха будет колебаться от +2 до + 4 градусов. Там тоже будет снежно.

Жителям Востока удастся избежать осадков. Снег будет идти только на Сумщине. В то же время там синоптики также прогнозируют похолодание. Температура воздуха опустится до +2...+4 градусов.

На Юге также будет сухо, но облачно. Средняя температура воздуха там составит +3...+ 5 градусов тепла.

Что говорит синоптик Диденко

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что "февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром".

К похолоданию присоединится некомфортный северо-западный ветер, порывы которого в выходные дни могут достигать штормовых,

– заявила Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 27 февраля

Ужгород – +6...+8

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3..+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3..+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +2...+4

Винница – +1...+3

Одесса – +4...+6

Николаев – +3..+5

Херсон – +3..+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – +3..+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +2...+4