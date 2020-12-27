Прогноз погоды на 28 декабря: Украину накроет шквальный ветер и мокрый снег
Погода в понедельник, 28 декабря, будет пасмурной и холодной. Почти всю территорию Украины охватит сильный ветер. Кроме того, прогнозируют значительные осадки, в частности, мокрый снег.
Что говорят синоптики
В течение дня в Украине будет очень ветрено. Преимущественно ветер юго-восточного направления будет достигать до 15 – 20 метров в секунду, а местами – до 25. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
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Главным "ньюсмейкером" завтрашнего понедельника будет ветер. Будьте особенно осторожны под домами, старыми ветвистыми деревьями, проводами, внимательно выбирайте место для парковки своего автомобиля,
– подчеркнула синоптик.
Кроме этого, в понедельник Украину накроет мокрый снег с дождем. В Укргидрометцентре отметили, что сухо будет только на востоке. Кстати, холоднее всего будет тоже там. Несмотря на солнце, на Донетчине, Луганщине и Харьковщине прогнозируют до -3 градусов днем. Морозы могут быть также на Сумщине, а в Центре столбики термометров опустятся до нуля.
Самую теплую погоду прогнозируют на западе, юге и в Крыму – до 7 – 9 градусов тепла.
Какая погода будет в Киеве
В Киеве также прогнозируют сильный ветер и дождь. Кое-где в столице возможен мокрый снег и гололед. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины в понедельник, 28 декабря
Ужгород – +5...+7
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +5...+7
Ровно – +4...+6
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +4...+6
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – 0...+2
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – -1...-3
Луганск – -1...-3
Харьков – -1...-3
Киев – 0...+2
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