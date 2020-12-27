Погода в понедельник, 28 декабря, будет пасмурной и холодной. Почти всю территорию Украины охватит сильный ветер. Кроме того, прогнозируют значительные осадки, в частности, мокрый снег.

Что говорят синоптики

В течение дня в Украине будет очень ветрено. Преимущественно ветер юго-восточного направления будет достигать до 15 – 20 метров в секунду, а местами – до 25. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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Главным "ньюсмейкером" завтрашнего понедельника будет ветер. Будьте особенно осторожны под домами, старыми ветвистыми деревьями, проводами, внимательно выбирайте место для парковки своего автомобиля,

– подчеркнула синоптик.

Кроме этого, в понедельник Украину накроет мокрый снег с дождем. В Укргидрометцентре отметили, что сухо будет только на востоке. Кстати, холоднее всего будет тоже там. Несмотря на солнце, на Донетчине, Луганщине и Харьковщине прогнозируют до -3 градусов днем. Морозы могут быть также на Сумщине, а в Центре столбики термометров опустятся до нуля.

Самую теплую погоду прогнозируют на западе, юге и в Крыму – до 7 – 9 градусов тепла.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве также прогнозируют сильный ветер и дождь. Кое-где в столице возможен мокрый снег и гололед. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины в понедельник, 28 декабря

Ужгород – +5...+7

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – +4...+6

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на 28 декабря / Карта Укргидрометцентра