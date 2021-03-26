Прогноз погоды на 27 марта: весна наконец-то идет в Украину
Погода в Украине в субботу, 27 марта, будет солнечной и по-весеннему теплой. В большинстве областей Украины столбики термометров покажут +13...+15 градусов.
Холоднее всего будет на Юге Украины – до +10...+12 градусов. Однако осадков синоптики не прогнозируют.
Важно В Украину идут дожди и тепло: где ждать осадков
На Западной Украине первая половина дня будет ясной, но уже после обеда небо затянется тучами. В то же время осадков не будет. Температура воздуха составит +13...+15 градусов. Такая же ситуация будет и в восточных регионах нашей страны. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов.
На Севере Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Солнце то будет прятаться за облаками, то появляться вновь. Температура воздуха составит всего +11...+13 градусов. На Юге погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Столбики термометров максимально покажут +10...+12 градусов.
В Киеве день будет облачным, но осадков не стоит ждать. Температура воздуха в столице составит +11...+13 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 27 января
Ужгород – +12...+14
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +13...+15
Ровно – +12...+14
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +11...+13
Николаев – +10...+12
Херсон – +10...+12
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – +11...+13
Полтава – +11...+13
Днепр – +11...+13
Запорожье – +10...+12
Донецк – +10...+12
Луганск – +10...+12
Харьков – +10...+12
Киев – +11...+13
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