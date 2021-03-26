Погода в Украине в субботу, 27 марта, будет солнечной и по-весеннему теплой. В большинстве областей Украины столбики термометров покажут +13...+15 градусов.

Холоднее всего будет на Юге Украины – до +10...+12 градусов. Однако осадков синоптики не прогнозируют.

Важно В Украину идут дожди и тепло: где ждать осадков

На Западной Украине первая половина дня будет ясной, но уже после обеда небо затянется тучами. В то же время осадков не будет. Температура воздуха составит +13...+15 градусов. Такая же ситуация будет и в восточных регионах нашей страны. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов.

На Севере Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Солнце то будет прятаться за облаками, то появляться вновь. Температура воздуха составит всего +11...+13 градусов. На Юге погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Столбики термометров максимально покажут +10...+12 градусов.

В Киеве день будет облачным, но осадков не стоит ждать. Температура воздуха в столице составит +11...+13 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 27 января

Ужгород – +12...+14

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13...+15

Ровно – +12...+14

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +10...+12

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на 27 марта / Данные Укргидрометцентра