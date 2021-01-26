Погода в Украине в среду, 27 января, будет облачной. В восточных, северных, южных и центральных регионах синоптики прогнозируют сильные дожди, которые иногда будут сменяться мокрым снегом. Относительно сухо будет только на Западной Украине.

Источник: Укргидрометцентр

В то же время небо в западных областях будет плотно покрыто облаками.

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На Западной Украине весь день будет облачным. Вечером синоптики прогнозируют мелкий снег. Температура воздуха составит -1...+1 градус. На Восточной Украине в течение всего дня будет держаться облачная погода. Также возможен небольшой дождь и шквальные порывы ветра до 15 – 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.

На севере Украины небо будет покрыто облаками. Весь день будет идти снег и к вечеру он достигнет наибольшей силы. Температура воздуха составит -1...+1 градус. Юг Украины с самого утра будет заливать мощный дождь. Столбики термометров максимально покажут +4...+6 градусов.

В Киеве почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться мелкий снег. Температура воздуха в столице составит -1...+1 градус.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 27 января

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0 ...– 2

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – +4...+6

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +4...+6

Запорожье – +6...+8

Донецк – +6...+8

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – -1...+1