Прогноз погоды на 27 января: Украину будут заливать дожди
Погода в Украине в среду, 27 января, будет облачной. В восточных, северных, южных и центральных регионах синоптики прогнозируют сильные дожди, которые иногда будут сменяться мокрым снегом. Относительно сухо будет только на Западной Украине.
Источник: Укргидрометцентр
В то же время небо в западных областях будет плотно покрыто облаками.
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На Западной Украине весь день будет облачным. Вечером синоптики прогнозируют мелкий снег. Температура воздуха составит -1...+1 градус. На Восточной Украине в течение всего дня будет держаться облачная погода. Также возможен небольшой дождь и шквальные порывы ветра до 15 – 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.
На севере Украины небо будет покрыто облаками. Весь день будет идти снег и к вечеру он достигнет наибольшей силы. Температура воздуха составит -1...+1 градус. Юг Украины с самого утра будет заливать мощный дождь. Столбики термометров максимально покажут +4...+6 градусов.
В Киеве почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться мелкий снег. Температура воздуха в столице составит -1...+1 градус.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 27 января
Ужгород – -1...+1
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0 ...– 2
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – +4...+6
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – +1...+3
Днепр – +4...+6
Запорожье – +6...+8
Донецк – +6...+8
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – -1...+1
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