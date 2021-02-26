Прогноз погоды на 27 февраля: в Украину движется похолодание и сильный ветер
Погода в Украине в субботу, 27 февраля, будет прохладной и ветреной. В последние дни зимы почти всю территорию страны накроют осадки.
Температура воздуха опустится во всех регионах будет колебаться от +3 градусов до +11.
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Теплее всего будет на юге Украины. Например, в Крыму прогнозируют + 9..+ 11 градусов, а в Одесской области – +7...+9. При этом жителям Востока и Севера стоит одеваться теплее. Температура воздуха в этих регионах не будет подниматься выше +3...+5.
Где будут осадки и ветер
Синоптики прогнозируют осадки во всех регионах. Преимущественно будет падать мокрый снег, на юге и части востока – дождь.
Правда, синоптик Наталья Диденко рассказала, что осадки будут периодическими. Она добавила, что к похолоданию присоединится некомфортный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать штормовых.
Поэтому не поддавайтесь юному соблазну теплого циклонического сектора, в котором мы сейчас находимся, и не спешите менять толстые пуховики на тонкие урточки,
– подчеркнула синоптик.
Какой будет погода в Киеве
В столице предпоследний день февраля также будет ветреным и влажным. Днем возможен дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит +3...+5 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 27 февраля
Ужгород – +7...+9
Львов – + 5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +7...+9
Черновцы – + 5...+7
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – + 6...+8
Ровно – + 5...+7
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – + 7...+9
Николаев – + 5...+7
Херсон – +6....+8
Симферополь – +7...+11
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – + 5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – + 4...+6
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