Погода в Украине в субботу, 27 февраля, будет прохладной и ветреной. В последние дни зимы почти всю территорию страны накроют осадки.

Температура воздуха опустится во всех регионах будет колебаться от +3 градусов до +11.

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Теплее всего будет на юге Украины. Например, в Крыму прогнозируют + 9..+ 11 градусов, а в Одесской области – +7...+9. При этом жителям Востока и Севера стоит одеваться теплее. Температура воздуха в этих регионах не будет подниматься выше +3...+5.

Где будут осадки и ветер

Синоптики прогнозируют осадки во всех регионах. Преимущественно будет падать мокрый снег, на юге и части востока – дождь.

Правда, синоптик Наталья Диденко рассказала, что осадки будут периодическими. Она добавила, что к похолоданию присоединится некомфортный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать штормовых.

Поэтому не поддавайтесь юному соблазну теплого циклонического сектора, в котором мы сейчас находимся, и не спешите менять толстые пуховики на тонкие урточки,

– подчеркнула синоптик.

Какой будет погода в Киеве

В столице предпоследний день февраля также будет ветреным и влажным. Днем возможен дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит +3...+5 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 27 февраля

Ужгород – +7...+9

Львов – + 5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +7...+9

Черновцы – + 5...+7

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – + 6...+8

Ровно – + 5...+7

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – + 7...+9

Николаев – + 5...+7

Херсон – +6....+8

Симферополь – +7...+11

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – + 5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – + 4...+6



Погода в Украине 27 февраля / Карта Укргидрометцентра