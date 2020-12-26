Прогноз погоды на 27 декабря: в Украине будет солнечно и без сильных морозов
Погода в Украине в воскресенье, 27 декабря, будет солнечной и не холодной. Минусовую температуру прогнозируют лишь в восточных областях. Впрочем, столбик термометра опуститься только до -1...+2 градусов.
Прогноз погоды Натальи Диденко
На смену влажным фронтам в Украину придет антициклон, который подсушит воздух и разгонит тучи. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Ветер в воскресенье будет порывистым, некомфортным – сначала западный, с переходом на южный и юго-восточный.
Гонять за подарками и предновогодними закупками можно будет безопасно и не скользко. Периодически можно задирать голову и смотреть или на красивые облака, или на солнце,
– рассказала синоптик.
По данным Укргидрометцентра, теплее всего будет в западных областях. Температура воздуха прогреется до 0...+4 градусов, а на небе будет светить солнце. На востоке страны будет немного холоднее – столбик термометра опустится до -1...+2 градусов. Однако погода также будет солнечной.
На юге температура составит 0...+3 градусов. Небо затянется облаками, из-за которых периодически будет выглядать солнце. В северных областях воздух прогреется до 0...+3 градусов. В Центральной Украине столбик термометра поднимется до -1...+2 градусов.
В Киеве 27 декабря будут солнечно. Температура воздуха составит -1...+1 градусов. Осадков в столице синоптики не прогнозируют.
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Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 27 декабря
Ужгород – +2...+4
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – 0...+2
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – +0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
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