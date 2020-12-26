Погода в Украине в воскресенье, 27 декабря, будет солнечной и не холодной. Минусовую температуру прогнозируют лишь в восточных областях. Впрочем, столбик термометра опуститься только до -1...+2 градусов.

Прогноз погоды Натальи Диденко

На смену влажным фронтам в Украину придет антициклон, который подсушит воздух и разгонит тучи. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

Интересно Климат уже существенно изменился: эксперт рассказала, насколько это опасно для Украины

Ветер в воскресенье будет порывистым, некомфортным – сначала западный, с переходом на южный и юго-восточный.

Гонять за подарками и предновогодними закупками можно будет безопасно и не скользко. Периодически можно задирать голову и смотреть или на красивые облака, или на солнце,

– рассказала синоптик.

По данным Укргидрометцентра, теплее всего будет в западных областях. Температура воздуха прогреется до 0...+4 градусов, а на небе будет светить солнце. На востоке страны будет немного холоднее – столбик термометра опустится до -1...+2 градусов. Однако погода также будет солнечной.

На юге температура составит 0...+3 градусов. Небо затянется облаками, из-за которых периодически будет выглядать солнце. В северных областях воздух прогреется до 0...+3 градусов. В Центральной Украине столбик термометра поднимется до -1...+2 градусов.

В Киеве 27 декабря будут солнечно. Температура воздуха составит -1...+1 градусов. Осадков в столице синоптики не прогнозируют.

Читайте также Холодно, временами пролетают игуаны: синоптики сделали странный прогноз для Майами

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 27 декабря

Ужгород – +2...+4

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – +0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 26 декабря / Карта Укргидрометцентра