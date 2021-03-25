Прогноз погоды на 26 марта: Украину согреет солнце, но из некоторых регионов не хочет идти зима
Погода в Украине в пятницу, 26 марта, будет теплой и преимущественно солнечной. Без снега и дождя – в большинстве областей. Не повезет жителям части Юга и Востока, им обещают осадки.
Источник:Укргидрометцентр
Мокрый снег с дождем прогнозируют в Крыму и на Херсонщине. Также без осадков не обойдется в Запорожье, в Луганской и Донецкой областях.
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Больше всего воздух прогреется на Буковине и Закарпатье: здесь столбики термометров поднимутся до +9...+11. Холоднее всего в областях, где обещают мокрый снег, +5...+7. В основном температура в Украине будет колебаться в пределах +6...+9.
Что касается Киева, то погода и жителей, и гостей столицы порадует ясным солнцем и весенним теплом. Никаких осадков не должно быть, а температурные показатели достигнут +7...+9.
Пятница постепенно будет дарить надежду на большее тепло в Украине. Температура воздуха в течение дня уже будет достигать человеческих +6...+12 градусов, хотя ближайшей ночью еще хаотично будут бегать незначительные "минусы". Ветер будет северного направления, но не сильный, максимум – умеренный,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Прогноз погоды в городах Украины на 26 марта:
Ужгород – +9...+11
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +7...+9
Винница – +8...+10
Одесса – +8...+10
Николаев – +7...+9
Херсон – +6...+8
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +6...+8
Сумы – +7...+9
Полтава – +7...+9
Днепр – +8...+10
Запорожье – +5...+7
Донецк – +5...+7
Луганск – +5...+7
Харьков – +7...+9
Киев – +7...+9
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