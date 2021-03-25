Погода в Украине в пятницу, 26 марта, будет теплой и преимущественно солнечной. Без снега и дождя – в большинстве областей. Не повезет жителям части Юга и Востока, им обещают осадки.

Мокрый снег с дождем прогнозируют в Крыму и на Херсонщине. Также без осадков не обойдется в Запорожье, в Луганской и Донецкой областях.

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Больше всего воздух прогреется на Буковине и Закарпатье: здесь столбики термометров поднимутся до +9...+11. Холоднее всего в областях, где обещают мокрый снег, +5...+7. В основном температура в Украине будет колебаться в пределах +6...+9.

Что касается Киева, то погода и жителей, и гостей столицы порадует ясным солнцем и весенним теплом. Никаких осадков не должно быть, а температурные показатели достигнут +7...+9.

Пятница постепенно будет дарить надежду на большее тепло в Украине. Температура воздуха в течение дня уже будет достигать человеческих +6...+12 градусов, хотя ближайшей ночью еще хаотично будут бегать незначительные "минусы". Ветер будет северного направления, но не сильный, максимум – умеренный,

– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.